Festival du jeu et du jouet revient au Coutançais du 14 au 22 novembre

Le Festival du jeu et du jouet fait son retour gratuit dans le Coutançais du 14 au 22 novembre. Une occasion idéale pour tester les nouveautés et renforcer le lien social avant les fêtes.

Après une année d'interruption, le Festival du jeu et du jouet réinvestit le territoire du Coutançais pour une nouvelle édition entièrement gratuite. L'événement se déroulera officiellement du 14 au 22 novembre, marquant le retour d'un rendez-vous culturel et familial incontournable de la région.

Cette reprise s'accompagne d'une expansion significative de la portée du festival, qui s'étend désormais sur l'ensemble du territoire de Coutances Mer et Bocage. La communauté de communes a intégré son inclusion dans l'organisation de cette manifestation, un choix stratégique visant à unir les forces locales et à faire connaître davantage de structures auprès du public.

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Une collaboration territoriale élargie

Virginie Mesnil, organisatrice de l'événement, explique que la communauté de communes organise un grand rendez-vous de la parentalité un an sur deux. L'idée est d'inclure le sujet du jeu et du jouet lors de leur année creuse, permettant ainsi de mutualiser les moyens et d'amplifier la visibilité de chaque acteur impliqué. Cette synergie vise à toucher un public plus large que lors des éditions précédentes.

La formule du festival a été pensée pour s'exporter sur différents sites, offrant une diversité d'expériences ludiques à travers tout le département de la Manche. Les animations ne se limitent pas au site principal, mais s'articulent autour d'une programmation variée qui s'adresse à tous les âges, favorisant ainsi la mixité sociale et intergénérationnelle.

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Programme et thématiques variées

Le calendrier des événements comprend plusieurs temps forts spécifiques pour répondre aux attentes des familles et des amateurs de jeux. Une soirée sera organisée le vendredi 13 novembre de 17 h 30 à 21 h 30 à Saint-Sauveur Villages, destinée à initier le public à cette édition précoce.

Le programme met également à l'honneur le jeu intergénérationnel le mercredi 18 novembre à Cerisy-la-Salle. Ces moments sont conçus pour créer du lien entre les différentes générations, permettant aux adultes et aux enfants de partager des expériences ludiques communes. L'objectif est de démontrer que le jeu dépasse le cadre purement infantile.

L'essor du jeu pour adultes et magie

Depuis la période post-pandémique, le marché du jeu pour adulte s'est considérablement développé, une tendance que les organisateurs ont su intégrer dans leur offre. Cette évolution reflète une demande croissante pour des activités sociales et intellectuelles adaptées aux seniors et aux jeunes adultes.

La thématique de l'imaginaire et de la sorcellerie est également au cœur de l'édition, avec notamment des références à la licence Harry Potter et au sport inventé Quidditch. Un prestataire spécialisé proposera des recettes et des sortilèges aux Unelles, du 18 au 22 novembre, ajoutant une dimension immersive et féerique à la visite.

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Parentalité et promotion avant les fêtes

Céline Chouraki, autre organisatrice, souligne l'importance de promouvoir le jeu avant Noël. Cette période permet aux familles de tester les nouveautés du marché et de recevoir des idées cadeaux pertinentes tout en créant du lien social. Le festival sert ainsi de laboratoire pour découvrir les dernières tendances avant la saison des achats.

Le jardin des plantes, situé aux Unelles, joue un rôle central dans cette édition. Ce site emblématique de la Manche est mis à disposition pour accueillir des ateliers dédiés à la parentalité. Plusieurs moments sont prévus pour jouer avec son enfant et créer du lien, valorisant le rôle du jeu dans le développement de l'enfant selon Igor Prichystal, animateur de la ludothèque.

Horaires et accès libre

L'accès au festival est gratuit, conformément à l'esprit de partage qui anime l'organisation. Les horaires d'ouverture varient selon les jours de la semaine pour maximiser l'affluence. Le samedi, les sites sont ouverts de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30.

Le dimanche, la disponibilité se concentre sur l'après-midi, de 14 h à 18 h. En semaine, du mardi au vendredi, le public peut accéder aux animations de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Le lundi reste fermé pour permettre la maintenance des installations. Cette flexibilité horaire facilite l'accès pour les actifs et les scolaires.