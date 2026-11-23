Le Festival du film de société de Royan prépare une sixième édition exceptionnelle. Les préventes explosent, atteignant les 10 000 entrées, tandis que le nombre de salles est multiplié pour répondre à l'engouement grandissant.

La sixième édition du Festival du film de société de Royan s'apprête à ouvrir ses portes ce mardi 24 novembre au cinéma Le Lido. L'organisation annonce déjà des chiffres record pour cette manifestation culturelle, avec des préventes ayant atteint le volume total de l'édition précédente avant même le début des festivités. Cette dynamique ascendante confirme la popularité croissante de l'événement qui se déroulera jusqu'au dimanche 29 novembre.

Une organisation adaptée à l'engouement massif des spectateurs

L'ampleur du succès obligé les organisateurs, notamment l'association Royan fait son cinéma et sa cheffe de projet Hélène Gendronneau, à intensifier considérablement la logistique. Le nombre de salles de projection a dû être doublé, voire triplé, pour accueillir les 36 films au programme, dont sept sont en compétition. Pour soulager la pression sur le cinéma Le Lido, des séances supplémentaires ont été reprogrammées dans la salle Michel-Legrand à Saint-Palais-sur-Mer et à La Passerelle à Meschers-sur-Gironde. Une journée supplémentaire a également été ajoutée au calendrier pour absorber la forte affluence.

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La programmation des Rencontres du Sud primée par les distributeurs

L'explosion des préventes, qui ont déjà frôlé les 10 000 entrées, est attribuée en grande partie à la qualité de la programmation assurée par l'association Les Rencontres du Sud. Depuis la quatrième édition, cette équipe coordonnée par Laurence Lega gère la sélection et la venue des équipes de films. La présidente de l'association, Brigitte Longueville, souligne que cette expertise a permis au festival de s'identifier durablement dans le calendrier cinématographique. Désormais, ce sont les distributeurs qui sollicitent activement l'événement pour présenter leurs œuvres, marquant un changement notable dans la reconnaissance de la structure.

Une attractivité renforcée par la présence de grands talents

La notoriété grandissante du festival attire désormais des comédiens et des réalisateurs de renommée nationale pour défendre leurs long-métrages. La liste des invités prestigieux inclut des noms tels que Melvil Poupaud, Vincent Perez, Karime Leklou et Aure Atika, cette dernière faisant partie du jury. L'acteur Pio Marmaï est notamment attendu ce mardi pour échanger avec le public après la projection du film Le joueur. Cette présence de talents majeurs renforce le prestige de l'événement et encourage encore plus de professionnels à participer à cette échéance royannaise.

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Une implication associative et artistique qui fidélise le public

Le tissu associatif local joue un rôle central dans cette réussite en créant un écosystème culturel riche autour des projections. Des élèves du conservatoire de musique de Royan interviendont à l'issue de la séance du film La leçon de violon, tandis que des artistes comme Armelle Toucour, auteure de l'affiche, ou le photographe Thibault Stipal enrichissent l'ambiance urbaine. Depuis cinq ans, Thibault Stipal immortalise les artistes présents, et ses portraits sont cette année exposés en plein air. Cette synergie entre cinéma, musique et arts visuels permet aux Royannais de découvrir des œuvres d'auteur souvent absentes du réseau de distribution classique.

Une dynamique en hausse confirmée par les programmateurs

Les programmateurs Jimi Andreani et Jean-Paul Enna, présents dès le départ, confirment cette trajectoire ascendante. Malgré des horaires parfois matinaux, comme la projection du film Banquise à 9 heures, la fidélité du public est avérée. Le cinéma Le Lido voit ses deux salles principales rapidement remplies, prouvant que les horaires ne découragent pas les cinéphiles. Cette progression constante, décrite comme crescendo par l'équipe dirigeante, assure que le Festival du film de société de Royan reste une référence incontournable pour la découverte cinématographique en Charente-Maritime.