Découvrez le programme complet du Festival de la viande à Torigny-les-Villes le 21 novembre 2026, avec son menu vedette à 20 euros et ses nouveaux concours locaux.

La 22e édition du Festival de la viande se tiendra le samedi 21 novembre 2026 à Torigny-les-Villes dans la Manche. Cet événement culinaire majeur propose un accès gratuit sur la place de l'Orangerie à partir de 10 heures du matin.

Menu vedette entrecôte Race Normande

Le Festival de la viande présente un menu phare à 20 euros composé d'une entrecôte XXL de 280 grammes. La viande provient de la Filière Qualité Race Normande, une spécificité locale reconnue pour sa qualité.

Also read Stations des Alpes du Sud : Lancement officiel de la saison hivernale 2026-2027 à Marseille

Ce plat constitue la star indiscutable de l'édition 2026. L'an dernier, l'événement a enregistré un record historique avec plus de 3 200 entrecôtes servies aux visiteurs.

Nouveauté race Aubrac et concours bovins

Le Festival de la viande intègre cette année une nouveauté majeure avec l'ouverture de trois sections dédiées à la race Aubrac du Massif central. Plus de 300 animaux participeront au concours bovin officiel.

Advertisement

Cette diversité raciale enrichit la compétition agricole annuelle. Elle permet de mettre en valeur la robustesse et les qualités bouchères de l'Aubrac aux côtés de la race locale.

Concours des bouchers et restaurateurs

Le concours qui récompense les bouchers de la région débutera à 10 heures 15 avec près de 30 inscrits. Les résultats de cette compétition culinaire seront proclamés à 15 heures précises.

En 2025, la boucherie La Ruche située à Coutances avait remporté cette épreuve avec brio. La compétition des restaurateurs locaux s'ouvrira quant à elle à 11 heures 15 pour mettre en concurrence six candidats.

Le thème imposé cette année pour les restaurateurs est le poireau IGP de Créances. Les gagnants de cette catégorie seront dévoilés à 16 heures, prolongeant ainsi les festivités jusqu'en fin d'après-midi.

Advertisement

Mémoire des événements précédents

Le concours du Burger d'or a vu Baptiste Hélaine de la structure O Coup de Food à Saint-Amand triompher l'an dernier. Cette victoire illustre l'excellence culinaire des prestataires présents.

Tous ces éléments font de cette 22e édition un rendez-vous incontournable pour les amateurs de gastronomie. La combinaison de traditions locales et de nouvelles catégories attire un public grandissant chaque année.