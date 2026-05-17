Festival de la Saint-Loup 2026: Danse, Jeunesse et Soirée en Plus

Les amateurs de culture bretonne se retrouveront du 19 au 23 août 2026, à Guingamp (Côtes-d'Armor), pour la 69e édition du festival de la Saint-Loup. Cette année, le festival évoluera dans une nouvelle formule, avec une proposition différente, en passant de quatre à cinq jours, avec une soirée de plus le jeudi. Les organisateurs ont également ajouté une soirée.

Les amateurs de culture bretonne ont rendez-vous du 19 au 23 août 2026, à Guingamp (Côtes-d'Armor). La 69e édition du festival de la Saint-Loup promet de beaux spectacles.

A Guingamp (Côtes-d’Armor), les coprésidents du festival de la Saint-Loup, Malo Dornemin (à gauche) et Benoît Queffeulou annoncent une édition 2026 axée sur la danse mais aussi sur la jeunesse, avec une journée de festivités en plus. ©Fanch LE PIVERTLa 69e édition du festival de la Saint-Loup se tient du 19 au 23 août, à Guingamp (Côtes-d’Armor).

Une foule de spectacles, gratuits pour certains, est au programme de ce rendez-vous de la culture bretonne, de la danse et de la création. Cette année, en plus, les organisateurs ont ajouté une soirée.

« Cette année, le festival évolue dans une nouvelle formule, avec une proposition différente, en passant de quatre à cinq jours, avec une soirée de plus le jeudi », indique Malo Dornemin, coprésident du Lui et son binôme, Benoît Queffeulou ont présenté, lundi matin 11 mai, le programme détaillé de l’édition 2026 (du 19 au 23 août). Ils ont aussi lancé un appel aux bénévoles qui souhaitent s’investir dans la préparation et l’organisation de l’événement.

« Nous sommes actuellement 150, nous avons besoin d’être entre 170 et 180 », précisent les présidents





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