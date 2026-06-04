Festival de l'Arc 2026 : le théâtre amateur à l'honneur à Trets

Du 5 au 7 juin 2026, la troisième édition du Festival de l'Arc à Trets célèbre le théâtre amateur avec des comédies, des classiques et des spectacles familiaux. Organisé par le foyer rural au Cinéma Casino, l'événement rassemble huit groupes, dont des jeunes comédiens, dans un esprit de convivialité et de transmission. Au programme : représentations variées, repas partagé et projets pédagogiques liant patrimoine local et pratique théâtrale.

Le foyer rural de Trets organise la troisième édition du Festival de l'Arc du 5 au 7 juin 2026 au Cinéma Casino. Cet événement culturel met en lumière le théâtre amateur , les ateliers pour enfants et adolescents, ainsi que les troupes du territoire.

Huit groupes participeront, offrant une programmation variée : comédies, pièces contemporaines, classiques, créations originales et spectacles familiaux. La soirée d'ouverture, le vendredi 5 juin, sera marquée par des représentations des jeunes comédiens issus des ateliers théâtre, suivies d'un repas partagé dans une ambiance conviviale. Le dimanche 7 juin prolongera cet esprit intergénérationnel avec des spectacles mêlant troupes adultes et jeunes, accessibles à tous.

Le festival s'inscrit dans la dynamique annuelle du foyer rural, acteur culturel majeur de Trets, affilié au réseau des foyers ruraux des Bouches-du-Rhône. Des projets de mediation avec les écoles, comme un spectacle sur l'histoire locale présenté au parc Tréttia, renforcent le lien entre patrimoine, création artistique et jeunesse. Porté par Jean-Claude Fize, président du foyer rural, et Renée Caparos, le festival vise à rassembler, transmettre et valoriser le travail des amateurs.

Cette troisième édition confirme le rendez-vous comme un événement culturel incontournable du mois de juin à Trets





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