Festival de Cannes : Virginie Efira enfreint-elle les règles avec sa robe ?

Virginie Efira a suscité la polémique en cause, une tenue vestimentaire jugée inappropriée, selon le protocole strict qui régit le tapis rouge. Pour les séances de gala du Grand Théâtre Lumière, autour de 19h et 22h, en présence des équipes artistiques, une tenue de soirée (robe longue, smoking) est demandée. À défaut, sont également autorisés ‘une petite robe noire’, une robe de cocktail, un tailleur-pantalon de couleur sombre, un top habillé avec un pantalon noir; des chaussures et sandales élégantes avec ou sans talon (pas de baskets); un costume noir ou bleu marine avec nœud papillon ou cravate sombre. Pour des raisons de décence, la nudité est interdite sur le tapis rouge, ainsi que dans tout autre lieu du Festival.

Festival de Cannes : Virginie Efira a-t-elle enfreint les règles avec sa robe lors de la montée des marches ?s du réalisateur iranien Asghar Farhadi , Virginie Efira a suscité la polémique.

En cause, une tenue vestimentaire jugée inappropriée, selon le protocole strict qui régit le tapis rouge. Festival de Cannes Cannes 2026 : Laetitia Casta se fait porter par Vincent Macaigne, Marion Cotillard avec son fils Marcel... Revivez la montée des marches pour Karmaavait opté pour une paire de sandales à talon noires assorties à sa pochette, de la marque Saint Laurent également.

Si la polémique a enflé, c’est qu’un protocole vestimentaire strict régit la montée des marches du Palais des Festivals. Pour les séances de gala du Grand Théâtre Lumière, autour de 19h et 22h, en présence des équipes artistiques, une tenue de soirée (robe longue, smoking) est demandée.

À défaut, sont également autorisés ‘une petite robe noire’, une robe de cocktail, un tailleur-pantalon de couleur sombre, un top habillé avec un pantalon noir; des chaussures et sandales élégantes avec ou sans talon (pas de baskets); un costume noir ou bleu marine avec nœud papillon ou cravate sombre. Pour des raisons de décence, la nudité est interdite sur le tapis rouge, ainsi que dans tout autre lieu du Festival. Virginie Eifra n’est pas la première à s’affranchir du protocole.

En 2016, lors de la 69ème édition du festival,avait retiré sa paire de louboutins avant de gravir le tapis rouge. Des gestes symboliques alors même que plusieurs femmes s’étaient vues refuser l’accès à une projection parce qu’elles ne portaient pas de talons hauts. en apparaissant vêtue d’une robe rouge ultra fendue, modèle signé du créateur français Alexandre Vauthier. De quoi affoler la Croisette !

Un beauf qui a passé sa vie à lire un prompteur : Jean-Michel Aphatie atomise Jacques Legros après ses propos sur le Festival de Cannes. J’ai écrit ce film pour toi : Guillaume Canet fait une très belle déclaration à Marion Cotillard au Festival de Cannes. Cannes 2026 : Laetitia Casta se fait porter par Vincent Macaigne, Marion Cotillard avec son fils Marcel... Revivez la montée des marches pour Karm





voici / 🏆 30. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Festival De Cannes Virginie Efira Robe Protocole Tapis Rouge Asghar Farhadi Alexandre Vauthier Vincent Macaigne Laetitia Casta Marion Cotillard Karma Protocole Vestimentaire Robe De Soirée Petite Robe Noire Robe De Cocktail Tailleur-Pantalon De Couleur Sombre Top Habillé Avec Un Pantalon Noir Chaussures Et Sandales Élégantes Avec Ou Sans Costume Noir Ou Bleu Marine Avec Nœud Papillon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dans sa minirobe effet lingerie, Virginie Efira modernise le protocole vestimentaire du Festival de CannesUn look qui mérite une standing ovation.

Read more »

Virginie Efira et Isabelle Huppert inquiets à la montée des marches du Festival de CannesUne enquête ouverte après la vidéo d'un homme tenant une conversation 'sexualisée' avec une prétendue jeune fille de 14 ans. Virginie Efira et Isabelle Huppert, toujours inquiètes à la montée des marches du Festival de Cannes.

Read more »

Festival de Cannes 2026 : Virginie Efira illumine la Croisette en mini-robe en dentelle Saint LaurentLe 14 mai 2026, lors de la présentation du film Histoires Parallèles, Virginie Efira a illuminé les marches de la Croisette dans une tenue éblouissante. Un look solaire qui tranche avec ses habituelles silhouettes sombres, signé par l'une de ses maisons favorites.

Read more »

Virginie Efira ose le costume-short et bouscule le tailoring au Festival de Cannes 2026Exit le pantalon, place au short aux accents officewear avec Virginie Efira au Festival de Cannes 2026.

Read more »