Theodora, chanteuse et rappeuse franco-congolaise, interprète les Beatles lors du 79e Festival de Cannes. Le réalisateur Peter Jackson reçoit un cadeau en raison de son adaptation de la trilogie de J.R.R. Tolkien en Turquie, des milliers de trous géants percent le sol sous l’effet du réchauffement climatique et le bilan du lundi 11 mai est présenté.

des Beatles , interprété par la chanteuse et rappeuse franco-congolaise Theodora , que s’est ouvert mardi 12 mai le 79e Festival de Cannes. Une chanson dont la genèse a été racontée dans le documentaire que le réalisateur Peter Jackson a consacré en 2021 aux quatre de Liverpool,, révélant des images inédites du groupe en train de travailler.

Un joli cadeau offert au cinéaste néo-zélandais, mondialement connu pour son adaptation de la trilogie de J.R. R. TolkienEn Turquie, des milliers de trous géants percent le sol sous l’effet du réchauffement climatiqueGuerre au Moyen-Orient, jour 73 : Trump promet une « victoire complète »… Le bilan du lundi 11 maiEn continu Guerre au Moyen-Orient, jour 75 : le Sénat américain n’ordonne pas de fin de la guerre… Le bilan mercredi 13 mai13 maiGuerre au Moyen-Orient, jour 75 : le Sénat américain n’ordonne pas de fin de la guerre… Le bilan mercredi 13 maiPour la première fois en six ans, la Sécu voit ses comptes certifiés : « Il y a moins d’anomalies significatives





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