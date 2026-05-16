Festival de Cannes : Marcel, le fils de Marion Cotillard et de Guillaume Canet, rejoint ses parents sur les marches

Surprise et émotion sur le tapis rouge du Festival de Cannes : Marcel, fils de Marion Cotillard et Guillaume Canet, apparaille aux côtés de ses parents lors de la présentation du long-métrage Karma, présenté hors-compétition en compétition. Sur la scène, Marion et Guillaume, séparés depuis un an, montent ensemble les marches, témoignant d'une touchante réunion de famille. Le point d'orgue s'opère quand Marcel rejoint les marches pour réconforter ses parents et oslavant avec admiration leur film Română

Surprise sur le tapis rouge du Festival de Cannes : Marcel , fils d'entretenanciers Marion Cotillard et Guillaume Canet , appareille aux côtés de ses parents, hors-compétition lors de ce 79e Festival de Cannes.idonnées de la surprise d'accueillir Marcel , les deux artistes montent ensemble les marches pour présenter le film, transmettant ainsi une émotionnelle réunion de famille.

Le point d'orgue se joue en haut du Palais des Festivals lorsque Marcel rejoint les marches et réconforte ses parents. Il est de 14 ans, tandis que ses parents sont de 50 et 53 ans, respectivement. Le long-métrage, intitulé Karma, suit le destin de Jeanne, une femme qui souffre des piqûres de la police après la mystérieuse disparition de son fils en Espagne, et qui se réfugie dans une communauté religieuse en France.

L'adrénaline de la soirée est lancée avec admiration et respect artistique. Le film passe en salles le 21 octobre 2026. Il y a eu de nombreux artistes au Festival de Cannes, notamment… Le parisie





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