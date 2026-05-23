Festival de Cannes 2026 News: Beauty, Elegance, and Tradition

Discover the glamorous looks and unforgettable moments from the Cannes Film Festival 2026, including an homage to Barbra Streisand and a stunning return by Aishwarya Rai.

de la sélection Un Certain Regard.

« Pour la première fois en présidente de jury, je serai à cette place singulière : regarder, écouter, partager, célébrer, se réjouissait-elle dans un communiqué. Faire du cinéma m’a appris que les films sont des lieux de rencontre – avec les autres, avec soi-même, avec le monde. Les découvrir aux côtés d’un jury, vivre cette expérience hors du temps, c’est à la fois une responsabilité et un bonheur.

Je me réjouis de ces regards croisés, de ces dialogues, de ces doutes aussi, qui font la richesse de cet art vivant. Et, au fond, je serai là à la place la plus précieuse : celle du public. »de Leïla Bekhti ce soir, pour la cérémonie de clôture, retour sur ses plus beaux looks cannois.

Avec une tendance : la tenue noire, version robe longue, robe courte, ensemble à noeud ou à dentelle, à épaulettes ou à franges… Notre coup de coeur ? La veste noire à sangles dorées signée Atelier Versace issue de la collection automne-hiver 1992 porté avec un pantalon capri Alaïa et une paire de mules Amina Muaddi.

Avait avec une veste noire à sangles dorées signée Atelier Versace issue de la collection automne-hiver 1992, un pantalon capri Alaïla et des mules Amina Muaddi. Avait avec une robe Dior par John Galliano issue de la collection printemps/été 2002, un boléro Alaïa (2012) et des bijoux Chaumet. Avait avec une robe Dior par John Galliano issue de la collection printemps/été 2002, un boléro Alaïa (2012) et des bijoux Chaumet.

Avait avec une robe Dior par John Galliano issue de la collection printemps/été 2001, des chaussures Amina Muaddi et des bijoux Chaumet. Tout ce qu'il faut savoir du Festival de Cannes 2026Nos îles espagnoles préférées, de Majorque à La Palma Isabelle Huppert rend hommage à Barbra Streisand avec un vibrant discours (et un look référencé) au Festival de Cannes 2026 Isabelle Huppert a choisi sa robe en hommage à Barbra Streisand, à qui elle remettait, à distance, une Palme d’or d’honneur.

Aishwarya Rai, de retour sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2026 dans un look à plumes immaculé L'actrice indienne Aishwarya Rai, star de Bollywood, a fait une apparition très glamour sur le tapis rouge de la cérémonie de clôture à Cannes





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