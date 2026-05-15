Festival de Cannes 2026: Les tenues éblouissantes des stars

Le Festival de Cannes bat son plein avec la 79e édition qui s'est déroulée le vendredi 15 mai 2026. Les stars ont défilé sur le tapis rouge avec des tenues éblouissantes, telles que des robes en cuir à col montant, des chemises blanches et des jupes noires, des fourreaux en velours noir au bustier constellé de cristaux, des robes bustier rouges Alexander McQueen et des sandales Roger Vivier. Les bijoux étaient nombreux et variés, avec des créations Victoria Beckham à 27,99 euros.

Le Festival de Cannes bat son plein avec la 79e édition qui s'est déroulée le vendredi 15 mai 2026. Guillaume Canet et Marie Kreutzer étaient parmi les invités avec des tenues éblouissantes.

Les stars ont défilé sur le tapis rouge, telles que Laetitia Casta en robe noire Armani Privé, Camille Cottin en robe ivoire Tiffany & Co., Simone Ashley en robe rouge Alexander McQueen, Géraldine Nakache en robe noire Calvin Klein, Ella Bleu Travolta en robe noire avec John Travolta en smoking noir, Nicolas Maury en costume Emporio Armani avec Laure Calamy en robe noire Ralph Lauren. Laetitia Casta a également dévoilé son baby bump.

Les bijoux étaient nombreux et variés, avec des créations Victoria Beckham à 27,99 euros. Laetitia Casta a choisi un fourreau en velours noir au bustier constellé de cristaux, tandis que Simone Ashley a opté pour une robe bustier rouge Alexander McQueen et des bijoux Chaumet vintage. Les stars ont également porté des sandales Roger Vivier et des montres Audemars Piguet





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