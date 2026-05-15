Lors du Festival de Cannes 2026, Ebony Cham et Mélanie Thierry ont révolutionné les standards de beauté avec une pixie cut ultra stylisée. Une transformation capillaire qui a marqué l'édition et confirmé que le glamour se vit désormais avec des coupes audacieuses.

Le Festival de Cannes 2026 a été marqué par une transformation capillaire audacieuse : Ebony Cham , la jeune chanteuse de 21 ans, connue pour son Alfredo volumineux devenu sa signature, a opté pour une pixie cut futuriste.

Ce changement radical a suscité l'enthousiasme des réseaux sociaux et confirmé une fois de plus le sens aigu du style de l'ancienne candidate de la Star Academy, saison 12. Lors de la montée des marches du film 'Fatherland' le jeudi 14 mai, Ebony a étoffé cette silhouette moderno-stylisée avec une robe noire à franges en cuir signée LGNC, créée par le designer Krystophe Bouvier.

L'ensemble, qui évoque une armure élégante, était complété par des bijoux métalliques XXL et un maquillage smokey eye charbonneux réalisé par L’Oréal Paris. Depuis le début de la 79e édition du Festival de Cannes, le tapis rouge se transforme en un défilé de tendances, où les robes se renouvellent chaque jour.

Cette année, la pixie cut semble avoir remporté la distinction du style, à l'image de Mélanie Thierry, qui, quelques jours avant Ebony, a troqué ses longueurs pour une coup courte garçonne. En 2026, le glamour ne se mesure plus à la longueur des cheveux, mais à l'originalité et la singularité des coupes.

Ces nouvelles tendances coiffures mettent en lumière la créativité des artistes et des coiffeurs, qui repensent les looks iconiques des années 1960 ou 2000, tout en les actualisant avec une touche futuriste. Les looks des stars deviennent un véritable miroir des évolutions stylistiques de notre époque. Ebony Cham et Mélanie Thierry ne sont pas seules aysera aient dominé l'attention sur la Croisette.

D'autres stars comme Isabelle Huppert, populaire dans une robe rouge lors de la montée des marches pour 'Histoires parallèles', ou Virginie Efira, lumineuse dans une mini robe Saint Laurent, ont contribué à faire de cette édition une année mémorable. Avec leurs tenues audacieuses et leurs coiffures innovantes, ces stars ont réécrit les règles du style à Cannes, prouvant encore que le tapis rouge est autant un terrain de jeu pour les créateurs qu'un théâtre où se déploie la personnalité des célébrités.

La simplicité et l'audace des coupes courtes ont grandement remarqué, prouvant que l'élégance peut prendre bien des formes





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