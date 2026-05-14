Festival de Cannes 2023: Thomas Mann, Mélanie Thierry et plus

Bienvenue sur la Croisette ! Jusqu’au 23 mai, stars et cinéphiles (et quelques pique-assiette aussi) se donnent rendez-vous à Cannes pour le plus grand festival de cinéma du monde. 20 Minutes est sur le coup avec son récap quotidien. Ce jeudi, second jour de compétition, films et festivaliers ont croisé, d’une manière ou d’une autre, Thomas Mann et des sièges d’avion en classe éco. Le film du jour est Fatherland, présenté jeudi à Cannes, qui fait revivre le retour d’exil sixteen ans plus tard dans un pays fracturé entre Est et Ouest, où il est sommé de choisir son camp.

Bienvenue sur la Croisette ! Jusqu’au 23 mai, stars et cinéphiles (et quelques pique-assiette aussi) se donnent rendez-vous à Cannes pour le plus grand festival de cinéma du monde.

Alors forcément, 20 Minutes est sur le coup. Le Festival de Cannes comme si vous y étiez ? C’est tous les soirs avec notre récap. Ce jeudi, second jour de compétition, films et festivaliers ont croisé, d’une manière ou d’une autre, Thomas Mann et des sièges d’avion en classe éco.

Le film du jour En 1933, le grand écrivain allemand Thomas Mann quitte son sol natal à l’arrivée d’Hitler. Fatherland, présenté jeudi à Cannes, fait revivre son retour d’exil sixteen ans plus tard dans un pays fracturé entre Est et Ouest, où il est sommé de choisir son camp.

En lice pour la Palme d’or, le film en noir et blanc du Polonais Pawel Pawlikowski réussit, en seulement 1h22, à condenser les fractures qui traversent, en 1949, un pays en voie de dénazification et les tiraillements du plus grand écrivain allemand, accompagné de sa fille Erika, incarnée par Sandra Hüller qui explique : Aujourd’hui encore en Allemagne, il y a des gens qui en veulent à Thomas Mann d’avoir fui son pays et d’autres qui pensent qu’il était un grand anti-fasciste.

A travers ce retour au pays de Thomas Mann, Prix nobel de littérature en 1929, campé à l’écran par Hanns Zischler, Fatherland ausculte une société allemande alors percluse de non-dits autour de la période nazie et de la Seconde Guerre mondiale. La photo du jour Mélanie Thierry a créé la surprise pour son retour au festival de Cannes.

Venue présenter, mercredi soir, La Vie d’une femme de Charline Bourgeois-Tacquet aux côtés de Léa Drucker, l’actrice a aussi dévoilé… une nouvelle coupe de cheveux : une « pixie cut », dite aussi « coupe à la garçonne ». Si Mélanie Thierry avait opté, pour le tapis rouge, pour une robe Dior « façon nuisette couleur crème ornée de dentelle noire à paillettes », l’actrice s’est présentée, jeudi, pour la conférence de presse et le photo-call dans un look qui colle à sa coupe : chemise, cravate et jean, rehaussé d’une boucle de ceinturon de cow-boy.

L’actu du jour Sus aux jets ! Des militants écologistes appellent les stars du monde du cinéma à privilégier le train ou l’avion en classe économie pour venir au festival de Cannes et à délaisser les jets privés, qui ont entraîné selon eux la consommation de 200.000 tonnes de kérosène l’année dernière. L’an dernier, 750 jets privés ont acheminé les stars du monde entier et les dirigeants des studios d’Hollywood à Cannes, selon les estimations de l’ONG Transport and Environment.

« C’est l’équivalent de la consommation de carburant pour transporter 14.000 passagers entre Paris et Athènes », a déclaré jeudi l’adjoint en charge de l’aviation chez T & E Jérôme du Boucher. L’organisation demande au gouvernement l’interdiction des jets privés « dans un contexte de crise climatique et de choc pétrolier », alors que la guerre au Moyen-Orient a déclenché une crise énergétique mondiale.

Ancienne pilote d’avions privés, Katie Thompson, appelle les stars à suivre l’exemple de la vedette du Mandalorian Pedro Pascal, qui a pris un avion commercial pour venir à Cannes l’année dernière. L’article du jour Le film est sorti mercredi en salle, et l’équipe de L’Abandon était sur la Croisette ce jeudi, Antoine Reinartz en tête.

L’acteur, qui connaît déjà bien le festival et jouait dans la Palme d’or de 2023, Anatomie d’une chute, est venu parler, à 20 Minutes notamment, de la manière dont il a incarné Samuel Paty, dans un film qui suit les onze derniers jours de sa vie





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