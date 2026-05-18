Ferry passengers face stormy weather in Toulon

Passengers on the ferry Méga Express III from Corsica Ferries faced stormy weather during their journey to Toulon, despite the difficult conditions and the risk of wave-submersion. Some passengers believe the ferry should have been cancelled due to the severe weather.

Les passagers du ferry Méga Express III de la compagnie Corsica Ferries ont affronté la tempête pour rejoindre Toulon ce week-end. Partis de Sardaigne, ils sont nombreux à avoir eu plus que le mal de mer face aux conditions météo extrêmement agitées.

Certains estiment que la traversée aurait dû être annulée. En pleine vigilance jaune orages, le Méga Express III a décidé d'affronter la tempête.

Ce samedi 16 mai, les passagers de la compagnie Corsica Ferries ont embarqué à bord du navire depuis Porto Torres en Sardaigne pour rejoindre Toulon dans le sud de la France, malgré les conditions de navigation très difficiles, rapportent nos confrères de La nuit précédant le départ, Météo France avait alerté sur le risque élevé de vague-submersion et une mer très agitée au large de Bonifacio à Cargèse. La traversée, loin d'être de tout repos, finalement transformée en une "traversée de l'horreur", à en croire les passagers.

"Avant même le départ à 8 heures, on nous a annoncé que les conditions étaient si mauvaises que les ponts extérieurs seraient fermés pour des raisons de sécurité", rapporte à Nice-Matin Anthony, un père de famille à bord du ferry. Rapidement, les passagers disposant d'une cabine sont invités à la regagner tandis que les autres sont cantonnés à s'asseoir au sol dans les parties communes.

"On ne pouvait pas tenir debout et les vagues montaient jusqu'au pont 6 ou 7! ", affirme Anthony. Avec une mer aussi agitée, il n'a pas fallu longtemps pour que certains passagers à bord deviennent malades. Face à son épouse et sa fille qui "n'ont fait que vomir pendant huit heures", Anthony dit s'être senti impuissant.

"Ma compagne a passé près de douze heures allongée, dans un état de grande souffrance, extrêmement malade et angoissée", s'insurge à son tour Romain auprès de Nice-Matin. De son côté, le directeur des opérations de Corsica Ferries a indiqué à nos confrères que "le personnel de bord est immédiatement intervenu pour les assister et les accompagner". Le Méga Express III et ses passagers sont finalement arrivés à 21h30 à Toulon.

Dernier tracas de la journée, les voitures visiblement touchées par le mauvais temps.

"Aucune moto n'était amarrée et les véhicules n'étaient pas calés (... ) L'aile droite de mon van est toute éraflée, mais je ne m'en sors pas si mal par rapport à ce que j'ai pu voir sur d'autres véhicules", déclare Anthony. Agacés par la situation, certains passagers ont affirmé auprès de Nice-Matin qu'il aurait "été préférable" d'annuler la traversée.

"Nous estimons qu'il était du devoir du comandant et de la compagnie d'anticiper ces risques et de privilégier la sécurité des passagers avant toute autre considération", affirme Romain. En réponse, la compagnie a assuré que "équipes ont fait au mieux pour acheminer les passagers dans le strict respect des règlements internationaux de sécurité et en fonction des décisions prises par les services compétents".

"Conscient des tracas supportés", la société maritime a rappelé que "confrontée à ce cas de force majeure, ne peut être tenue pour responsable de la situation rencontrée". Un procès sous "haute sécurité": Félix Bingui, le chef présumé du clan Yoda, jugé à Marseille pour trafic de stupéfiants.

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