Ferry passengers denounce danger after extreme conditions in Toulon

Several hundred passengers of the Mega Express III ferry have reported feeling endangered and unwell after a rough journey from Porto Torres to Toulon on May 16, 2026. The ferry, which was supposed to arrive at the scheduled time, arrived three hours late due to extreme weather conditions.

Ce samedi 16 mai 2026, le Mega Express III de la Corsica Ferries a rallié Toulon dans des conditions extrêmes, avec des passagers malades et paniqués qui ont dénoncé une mise en danger.

Le navire, parti vers 8 heures, n’a accosté dans le port varois qu’aux alentours de 21 h 30, soit avec trois heures de retard sur l’horaire prévu, malgré les prévisions météorologiques annonçant un coup de vent de force 7 à 8 et des fortes rafales. Avant même l’appareillage, les voyageurs ont été informés que les ponts extérieurs resteraient fermés pour des raisons de sécurité.

Pendant près de huit heures, le ferry a été chahuté par une houle massive, avec des vagues montant jusqu’aux ponts supérieurs du navire. Le mal de mer aurait gagné une grande partie des passagers, certains restant allongés plus de dix heures dans un état de grande détresse. Le personnel de bord a intervenu pour assurer la sécurité du navire et des passagers, mais plusieurs passagers affirment que le départ n’aurait jamais dû être maintenu compte tenu des prévisions météorologiques.

Reste à savoir si certains se tourneront vers la justice, vu que la Corsica Ferries avait déjà été condamnée à 48 000 euros d’amende dans un précédent dossier pour avoir refusé d’indemniser des passagers malgré un important retard





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