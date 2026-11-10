Ferritin face sur TikTok : ce que révèle vraiment la carence en fer

Sur TikTok, la ferritin face relie cernes et teint terne à une carence en fer. Seul un bilan médical permet de la confirmer réellement.

Sur TikTok, la tendance ' ferritin face' suscite un vif intérêt auprès des internautes. Elle associe certains signes visibles du visage, comme les cernes marqués ou le teint terne, à une carence en fer. Après la 'cortisol face', qui prétendait révéler les effets du stress sur le visage, la plateforme voit émerger une nouvelle obsession autour de la ferritine.

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses vidéos montrent des femmes comparant leur visage avant et après la correction d'un déficit en fer. Teint plus lumineux, cernes atténués et cheveux visiblement plus épais figurent parmi les transformations présentées. Le phénomène a notamment retenu l'attention des médias américains et britanniques.

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Ferritin face : la ferritine expliquée

La ferritine est une protéine qui permet à l'organisme de stocker le fer, un minéral indispensable à la fabrication de l'hémoglobine. Cette dernière transporte l'oxygène dans le sang. Son dosage sanguin permet d'évaluer les réserves de fer de l'organisme.

Les adeptes de la 'ferritin face' affirment qu'un taux de ferritine trop faible se lit directement sur l'apparence. Parmi les signes les plus souvent évoqués figurent les cernes prononcés, un teint pâle ou grisâtre, des lèvres sèches, des ongles cassants et une chute de cheveux inhabituelle.

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Certaines utilisatrices partagent des photographies avant et après une prise en charge médicale, attribuant l'amélioration de leur apparence au rétablissement de leurs réserves de fer. Cette tendance n'est pas totalement dénuée de fondement, selon certains spécialistes.

Signes cutanés et capillaires non spécifiques

La dermatologue Macrene Alexiades explique observer régulièrement chez certains patients présentant une carence en fer une peau plus pâle, parfois sèche ou irritée. Ses propos ont été recueillis par le magazine américain qui l'a interrogée sur le sujet.

La perte de cheveux peut également être associée à de faibles réserves de fer, notamment dans certains cas d'effluvium télogène. Il s'agit d'une chute diffuse et généralement temporaire de la chevelure. Ces manifestations peuvent toutefois avoir de nombreuses autres explications.

Les spécialistes appellent néanmoins à la prudence, car il est impossible de déterminer le taux de ferritine d'une personne en observant simplement son visage. Les cernes peuvent être liés à la génétique, au manque de sommeil ou à la pigmentation naturelle de la peau.

Une chevelure qui s'affine peut avoir des causes hormonales, nutritionnelles ou être associée au stress. Quant au teint terne, il ne constitue pas à lui seul un indicateur fiable de l'état de santé.

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Anémie, symptômes et recours au médecin

Une carence en fer ne s'accompagne pas nécessairement d'une anémie, car les réserves peuvent diminuer avant que le taux d'hémoglobine ne soit affecté. Les symptômes possibles incluent une fatigue persistante, un essoufflement inhabituel, des palpitations ou une faiblesse inexpliquée.

Chez les femmes, des règles abondantes figurent parmi les causes possibles d'une carence en fer. Seule une évaluation médicale, éventuellement accompagnée d'analyses sanguines, permet de déterminer si les réserves en fer sont insuffisantes.

Une supplémentation en fer injustifiée peut provoquer des effets indésirables et, en cas d'excès, devenir dangereuse. Elle ne doit donc pas être entreprise sur la seule base de vidéos vues sur les réseaux sociaux.

L'alimentation reste un levier important pour couvrir ses besoins nutritionnels. Viande, poisson, lentilles, haricots blancs ou tofu peuvent contribuer aux apports en fer. Associer les sources végétales de fer à des aliments riches en vitamine C favorise également son absorption.

En cas de symptômes persistants, un professionnel de santé pourra déterminer si un bilan est nécessaire et rechercher l'origine d'une éventuelle carence.