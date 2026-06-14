Ferrari, une course compliquée aux 24 Heures du Mans

L'écurie Ferrari, victorieuse lors des trois précédentes éditions, n'a jamais été dans le coup cette année. Après trois succès d'affilée au Mans, Ferrari a dû s'incliner cette année, avec une 5e place comme meilleur résultat pour la n°51.

L'écurie Ferrari , victorieuse lors des trois précédentes éditions, n'a jamais été dans le coup cette année. On savait que la course allait être compliquée. Après trois succès d'affilée au Mans, Ferrari a dû s'incliner cette année, avec une 5e place comme meilleur résultat pour la n°51.

Habitués ces trois dernières années à l'euphorie de la victoire aux 24 Heures du Mans mi-juin, les tifosi ont dû se tourner dimanche vers Barcelone et la F1 pour se régaler, voir un pilote Ferrari briller et dans sa SF-26. Les 499P ont, elles, souffert dans la chaleur mancelle, surtout face à la vista des BMW, Cadillac et de leurs meilleures ennemies les Toyota.

Toute la semaine précédant la course, dans leur communication, pilotes et dirigeants de l'écurie italienne nous avaient préparés à cette défaite, arguant du fait qu'ils allaient faire du mieux possible en fonction des éléments qu'ils avaient en leur contrôle. Comprendre, avec une BoP (balance de performance) défavorable comme la nôtre, on ne pourra pas espérer grand-chose. Impossible de vérifier si le constructeur italien était bien défavorisé face à ses rivaux, mais ses pronostics se sont confirmés en piste.

Yifei Ye, 7e sur la Ferrari n°83 Sans même parler des différents problèmes qui ont touché les Hypercars italiennes, notamment le souci mécanique étrange qui a affecté la n° 50 à 6 heures de l'arrivée et provoqué son abandon, ils n'avaient clairement pas le rythme pour rivaliser. Mon principal regret vient du fait qu'on ne pouvait pas être aussi vite que les autres dans le secteur 2 En étant les vainqueurs de la dernière édition, on savait qu'on serait attendus, mais on savait aussi que la course allait être compliquée.

On a fait du mieux qu'on pouvait. Et ça reste un beau résultat. Batti Pregliasco, le Team Manager des n°50 et n°51, l'Hypercar qui a obtenu le meilleur résultat avec la 5e place du trio Pier-Guidi - Calado - Giovinazzi, ne disait pas autre chose





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Ferrari 24 Heures Du Mans Course Compliquée 5E Place Hypercar

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