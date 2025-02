Ferrari dévoile son Hypercar 2025 pour une nouvelle quête du titre mondial d'Endurance

Ferrari, double vainqueur des 24 Heures du Mans en 2023 et 2024, vise désormais le titre mondial d'Endurance. Le constructeur italien a dévoilé son Hypercar 2025, arborant une robe rouge plus foncée et accentuant les lignes de la carrosserie. Ferrari poursuit la stratégie de la saison passée avec une configuration technique similaire, axée sur l'optimisation et les performances. Les équipages de la saison précédente, Fuoco-Molina-Nielsen sur la n°50 et Pier Guidi-Calado-Giovinazzi sur la n°51, seront reconduits. L'objectif ambitieux est de reconquérir la couronne mondiale, perdue depuis 1972.

Ferrari , double vainqueur des 24 Heures du Mans (2023 et 2024) mais qui court toujours après un titre mondial au Championnat du monde d’Endurance depuis son grand retour dans la discipline a dévoilé son Hypercar 2025 . La firme au cheval cabré a mis en avant ses deux bolides de couleur rouge, évidemment, mais avec une teinte plus foncée «qui réinterprète les couleurs vues sur les voitures de course Ferrari des décennies passées».

Une robe éclatante censée, aussi accentuer les lignes de la carrosserie de la 499P. Même voiture et mêmes équipages Sous le capot, la version 2025 n’a pas beaucoup bougé par rapport à sa celle de la saison passée. Ferrari veut travailler dans la continuité avec la même configuration technique que celle introduite lors de la cinquième manche du championnat 2024 au Brésil. «L’équipe a travaillé tout l’hiver pour optimiser l’ensemble technique, à la fois lors des séances d’essais autorisées sur piste et dans le simulateur», souligne l’écurie transalpine à propos de cette voiture propulsée, rappelons-le, par un moteur hybride. Une stabilité aussi dans les équipages qui seront identiques à ceux des saisons précédentes : le trio Fuoco-Molina-Nielsen aura entre les mains la n°50 alors que Pier Guidi, Calado et Giovinazzi hériteront de la n°51. Renouer avec la couronne mondiale de 1972 «L’équipe aura encore plus d’expérience cette année que la saison dernière. Je pense que nous avons notamment amélioré le contrôle et la gestion de la voiture, peaufiné les réglages de la 499P et progressé en termes de performances globales. Mon souhait est de me battre pour les titres mondiaux des constructeurs et des pilotes et d’essayer de réitérer notre victoire au Mans», a expliqué Antonio Fucco, un des pilotes de la n°50 qui aura à cœur d’offrir à la prestigieuse marque la couronne mondiale pour renouer avec les sommets, comme en 1972. Le championnat débutera vendredi 28 février au Qatar





Le_Figaro

Ferrari Hypercar 2025 Championnat Du Monde D'endurance 24 Heures Du Mans 1972

