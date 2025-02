Ferrari Çalışanlarına 14.400 Euro Prim Ödeyecek

Ferrari, rekor bir ciro ve kar elde etmesiyle, tüm çalışanlarına 14.400 euro değerinde bir prim ödeyeceğini duyurdu. İtalyan üretici, geçen yıl 2023'te de çalışanlarına 13.500 euro prim ödemeleri gibi, bu yıl da çalışanlarını ödüllendirmeyi planlıyor.

Ferrari 'nin çalışanlar ı için oldukça güzel bir haber var. Araba üreticisi, rekor sonuçlar elde ettikten sonra, 5000 çalışanı arasında 14.400 euro değerinde bir prim ödemeyi planlıyor. İtalya n haber ajansı Ansa tarafından BFMTV'ye aktarılan bilgilere göre, çalışanlar , çoğunluğu İtalya 'da bulunan ve geçen yıl 2023'te 13.500 euro prim alan çalışanlar , bu yıl da tüm çalışanlar a ödenecek olan 14.400 euroluk primden yararlanacaklar.

Ferrari'nin genel müdürü Benedetto Vigna, prim ödemelerinin tüm çalışanlara yapılacağını belirtti. Ferrari, bir önceki yıla göre %21 artış gösteren 1,53 milyar euro net kar elde etti. Kırmızı renkteki ve at heykelciği sembolüyle anılan bu marka, 2024 yılında 6,68 milyar euroluk bir ciroya ulaştı, BFMTV'nin hatırlattığı gibi. 2024 yılına göre 89 daha fazla araba satıldı. 2025'te yeni modeller Ferrari'nin patronu Benedetto Vigna, 2025'te en az 7 milyar euro gelir hedefiyle güçlü bir büyüme beklentisi taşıyor. Bu hedef doğrultusunda 2025 yılında altı yeni model piyasaya sürülecek.





