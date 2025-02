Ferrari bat son record de vente en 2024 grâce à une stratégie axée sur la qualité

Ferrari continue de dominer le marché automobile de luxe avec un nouveau record de ventes en 2024. La marque italienne a misé sur la qualité plutôt que sur le volume, en mettant l'accent sur les options et la personnalisation, ce qui a permis d'augmenter le prix unitaire de chaque véhicule vendu.

Ferrari a établi un nouveau record de ventes en 2024, écoulant 13 752 voitures à travers le monde. Bien que cette performance ne représente qu'une augmentation de 89 unités par rapport à 2023 (+1%), Ferrari a mis en œuvre une stratégie axée sur la qualité des ventes plutôt que sur le volume. La marque a misé sur les options et son département de personnalisation, ce qui permet d'augmenter le prix unitaire de chaque voiture vendue.

Les résultats parlent d'eux-mêmes : le constructeur italien a enregistré un bénéfice net de 1,53 milliard d'euros sur la période, en hausse de 21% par rapport à 2023. Parallèlement, Maserati a enregistré une baisse significative de ses ventes (à peine 15 000 voitures vendues, -39%), tandis que Lamborghini a dépassé pour la première fois le seuil des 10 000 unités (10 687, +6%). Le dynamisme de Ferrari s'explique en grande partie par sa stratégie d'hybridation, similaire à celle de Lamborghini, contrairement à Maserati qui a misé sur l'électrique 100%. Les modèles SF90 Stradale, 296 GTB et F80 proposent tous une architecture hybride rechargeable, et Ferrari prévoit d'équiper son SUV Purosangue d'une motorisation similaire l'année prochaine. La marque au cheval cabré pourra également compter sur sa nouvelle motorisation thermique 12 cylindres, qui connaîtra sa première année complète de commercialisation en 2025, ainsi que sur son tout premier modèle électrique (un SUV), prévu pour 2026





20minutesparis / 🏆 72. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Ferrari Ventes Record Hybridation Luxe

France Dernières Nouvelles, France Actualités

