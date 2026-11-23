Fernand Cardoso de La Table d'Alba à Montauban partage son expertise culinaire lors de la Nuit de l'orientation de la CCI de Tarn-et-Garonne le 2 décembre 2026.

Fernand Cardoso, chef de cuisine de l'établissement La Table d'Alba situé à Montauban, s'apprête à partager son expérience professionnelle lors d'un événement majeur pour les jeunes chercheurs d'orientation. La troisième édition de la Nuit de l'orientation se tiendra le mercredi 2 décembre 2026 dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Tarn-et-Garonne. Cette rencontre offrira une occasion unique d'explorer les réalités du métier de restauration auprès d'un expert de terrain.

Parcours et Passion Culinaires

Fernand Cardoso évoquera sa passion pour les métiers de la restauration en exposant sa conception du métier aux participants de cette opération initiée par la Chambre de commerce et d'industrie de Tarn-et-Garonne. Il participe à cet événement depuis le début et explique avoir accepté cette invitation après qu'une amie de la CCI lui en a parlé. Il précise qu'il accueille aussi bien les jeunes que les moins jeunes qui se posent des questions sur les carrières possibles.

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Le chef de cuisine ne se prive pas de narrer son parcours professionnel, balisé par plus d'une quarantaine d'années passées derrière les fourneaux. Fernand Cardoso a commencé sa carrière à l'âge de 16 ans et en a maintenant 57. Il a été apprenti à Lafrançaise où il a obtenu son CAP avant de faire des saisons dans plusieurs villes.

Sa carrière l'a mené à Montauban, Nice et au Cap d'Agde avant qu'il ne rencontre une Montalbanaise et ne décide de rester dans la région. Il a travaillé vingt ans au Gambetta à côté du Rond avant d'intégrer La Table d'Alba en 2015. Il a remplacé le chef précédent qui partait à la retraite et déclare se sentir très bien dans son poste actuel.

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Philosophie et Engagement Professionnel

" Dans la restauration, il faut donner du plaisir ", affirme Fernand Cardoso. Il estime qu'il faut aimer donner du plaisir aux gens et que tant qu'à exercer un métier, il faut le faire avec conviction. Ces phrases simples sont celles qu'il a l'habitude de distiller lors de ses interventions. Il considère que c'est un beau métier même s'il peut être très dur à la fois.

Fernand Cardoso ne veut pas entendre parler de retraite et ne se sent pas pressé de partir. Il trouve passionnant de rencontrer des gens tous les jours, notamment des habitués qui sont devenus ses amis. Il partage également les défis du rythme de travail passé, expliquant qu'il travaillait de 9 heures à 15 heures et de 18 heures à 23 heures sept jours sur sept pendant 30 ans.

Ce rythme intense lui a fait manquer la croissance de son fils. Aujourd'hui, son nouveau rythme lui convient beaucoup mieux car l'établissement n'est ouvert que le midi sauf un soir en semaine. Il garde en mémoire les sacrifices passés tout en appréciant l'équilibre actuel qui lui permet de profiter de sa vie personnelle.

Gestion d'Équipe et Futur Prochain

Lors de la Nuit de l'orientation à Montauban, le chef de cuisine ne prévoit pas de recueillir de curriculum vitae pour recruter le moment venu. Il affirme ne pas avoir de difficulté dans ce domaine puisque, depuis 2015, il travaille avec la même équipe. Il a réussi à fidéliser ses collaborateurs et ne prend pas non plus d'apprentis car l'ouverture limitée ne leur permet pas de s'en occuper efficacement.

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Les derniers clients quittent progressivement le restaurant avec quelques paroles gratifiantes pour le chef. Fernand Cardoso fait une cuisine simple avec de bons produits dont il est fier. Il aime avoir des retours et a pris l'habitude de lire les avis sur Google, ce qui lui permet de se remettre en question et d'améliorer continuellement son service.