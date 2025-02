Fermetures de Classes en Haute-Garonne: Un Réajustement Attendue à la Baisse

Le prochain conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN) en Haute-Garonne, prévu lundi 3 mars, devrait revoir à la baisse le nombre de 184 classes initialement prévues pour être fermées à la rentrée 2025. Le report du CDEN, initialement prévu le 10 février, suite au vote négatif des syndicats enseignants contre les propositions du Dasen, souligne les tensions autour de ce sujet crucial. L'inspection académique, confrontée à une baisse démographique de près de 2 000 élèves, cherche à créer 100 postes d'enseignants remplaçants supplémentaires pour pallier aux absences régulières.

Le chiffre de 184 classes fermées à la rentrée 2025 en Haute-Garonne risque probablement d'être revu à la baisse lors du prochain conseil départemental de l' éducation nationale (CDEN), prévu lundi 3 mars. Ce dernier a été reporté, lundi 10 février, suite au vote négatif des syndicats enseignants contre les propositions du directeur académique des services de l' éducation nationale (Dasen) Arnaud Leclerc.

Mardi 11 février, le directeur académique a assuré que les fermetures de classes « seront en dessous de ce qui a été proposé en CSAD ». L'inspection académique, qui doit composer avec la baisse démographique (près de 2 000 élèves en moins dans les écoles), ambitionne de créer 100 postes d'enseignants remplaçants supplémentaires afin de pallier au problème récurrent de remplacement. Ces postes seront financés par la fermeture de classes, car la dotation pour la rentrée 2025 prévoit 2 postes de professeurs en moins dans le département. \ Arnaud Leclerc parle de « redéploiement ». « Ma priorité, explique-t-il, est de créer davantage de remplaçants pour couvrir tous les territoires de la Haute-Garonne. Nous traversons une période avec beaucoup de grippes chez les enseignants et chez les remplaçants et il en manque tous les jours ». 300 classes non remplacées en janvier La brigade des remplaçants est actuellement composée de 480 professeurs pour le département, elle gagnerait donc une centaine supplémentaire. De plus, 20 postes seront créés pour accompagner les élèves en situation de handicap. Suffisant pour faire face aux absences ? Le Snuipp-FSU 31 évoque le chiffre de « 300 classes non remplacées chaque jour en janvier dernier ». Et pour combler les lacunes, les syndicats estiment qu'il faudrait créer au moins « 900 postes » pour répondre aux besoins du département.





