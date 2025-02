Fermetures de Classes dans le Médoc : Colère des Enseignants et Parents

Un projet de fermeture de 14 classes scolaires dans le Médoc, en Gironde, pour la rentrée 2025 a suscité la colère des enseignants et des parents d'élèves. Des manifestations sont organisées pour protester contre cette décision, qui selon les opposants, aurait des conséquences néfastes sur l'apprentissage des élèves et sur le tissu social des petites communes rurales.

Sur la circonscription du premier degré de Lesparre, qui englobe 32 communes du Médoc , un projet de fermeture de 14 classes scolaires à la rentrée 2025 a suscité l'ire des enseignants et des parents d'élèves . Un rassemblement est prévu devant le bureau de l'inspecteur de l'Éducation nationale à Pauillac, le 12 février, pour protester contre cette décision.

Selon un communiqué partagé par les enseignants et les parents, le projet de la carte scolaire prévoit également la transformation de certaines classes dédoublées en classes ordinaires. L'annonce de ces fermetures a suscité de vives réactions dans la région. Une enseignante de la zone souligne que « la circonscription est l'une des plus touchées par ces projet. Sur notre territoire, nous avons des problèmes sociaux souvent importants. Ces fermetures seraient très préjudiciables pour l'apprentissage des élèves ». A l'échelle de la Gironde, le projet de carte scolaire prévoit 37 ouvertures et 137 fermetures de classes. Cependant, ces mesures ne seront définitives qu'après les délibérations du Comité social d'administration départemental (CSAD) et du Conseil départemental de l'Éducation nationale (CDEN), dont les réunions sont respectivement prévues les 18 février et 13 mars.Dans les petites communes rurales de la Gironde, l'école est souvent le cœur du village. La fermeture de 20 classes dans le Sud-Gironde a provoqué la mobilisation des élus, des parents d'élèves et des syndicats. Florent Fatin, maire de Pauillac, une ville potentiellement affectée par deux fermetures de classes, reste prudent. « Ces dernières années, sur notre commune, nous avons connu des fermetures mais aussi des ouvertures. Il se trouve qu'en ce moment, nous avons une baisse des effectifs. Même si c'est toujours désagréable d'avoir une fermeture, il faut aussi comprendre les ajustements qui sont faits. On ne peut pas avoir un enseignant dans une classe avec seulement trois ou quatre élèves », explique-t-il. En revanche, la circonscription Sud-Médoc (19 communes), un territoire démographiquement plus dynamique que le nord de la presqu'île, prévoit deux fermetures de classes pour une ouverture. Les communes concernées par ces fermetures sont: Lesparre (1), Pauillac (2), Carcans (1), Queyrac (1), Valeyrac (1), Ordonnac (1), Soulac (1), Saint-Julien-Beychevelle (1), Vertheuil (1), Lamarque (1), Cussac-Fort-Médoc (1), Saint-Laurent (1), Hourtin (1)





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Carte Scolaire Fermetures De Classes Médoc Gironde Enseignants Parents D'élèves Manifestation Éducation Nationale

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Suppressions de classes, fermetures d’écoles, baisse du nombre d’élèves : pourquoi ces syndicats enseignants sLa future carte scolaire du Lot suscite de vives tensions. Accusés à tort de vouloir supprimer les classes uniques en zones rurales, deux syndicats enseignants du Lot réagissent et réaffirment leur position.

Lire la suite »

Paris: Grève des enseignants et contestation des fermetures de classesPlusieurs syndicats d'enseignants ont lancé un appel à la grève à Paris pour protester contre les fermetures de classes et les coupes budgétaires. La mairie de Paris s'oppose également à ces décisions et prévoit de présenter un vœu contre ces suppressions lors du conseil municipal.

Lire la suite »

Forte mobilisation contre les fermetures de classes à ParisDes syndicats d'enseignants appellent à la grève le 11 février pour dénoncer la fermeture de 198 classes à Paris pour la rentrée prochaine. Cette mobilisation s'inscrit dans un contexte de soutien des élus parisiens qui prévoient de présenter un vœu contre ces suppressions.

Lire la suite »

Les Classes Rurales en Peril: Parents et Enseignants se Rebellent contre les Fermetures projetéesDans le département du Lauragais, les parents et les enseignants s'inquiètent de 190 fermetures d'écoles projetées, menaçant notamment les classes rurales. Des parents d'élèves et des élus mettent en garde contre les conséquences négatives de ces fermetures, notamment l'isolement des élèves et la difficulté à répondre aux besoins spécifiques de certaines populations. La mobilisation est importante et les différents syndicats appellent à un boycott des réunions du comité décisionnaire.

Lire la suite »

Grève des personnels scolaires à Paris contre les fermetures de classesLe personnel des écoles parisiennes est appelé à la grève ce mardi 11 février pour protester contre la fermeture de 198 classes et la fin du régime dérogatoire de décharge pour les directeurs.

Lire la suite »

Manifestations contre les fermetures de classes à ParisDes milliers de personnes, parents, professeurs et élèves, ont manifesté à Paris contre les fermetures de classes et les autres mesures prises dans l'académie. Le rectorat justifie ces fermetures par la baisse démographique, mais les manifestants dénoncent une politique de coupes budgétaires qui impacte particulièrement les arrondissements les plus pauvres.

Lire la suite »