Fermetures de Classes dans le Gers : Colère des Parents et des Enseignants

À Auch, des banderoles et des opposants aux fermetures de classes se sont rassemblés devant la préfecture du Gers. L'annonce de la fermeture de huit classes suscite la colère des syndicats enseignants et des parents d'élèves, qui craignent pour l'avenir des écoles rurales. Le boycott de trois syndicats a entraîné l'annulation du CDEN.

À 13 h 30, banderoles et opposants aux fermetures de classes se sont massés à Auch devant la préfecture du Gers . L’annonce par l’ Éducation nationale de la fermeture de huit classes ravive la colère des syndicats enseignants et des parents d’élèves des écoles rurales, ainsi que leurs inquiétudes pour le futur. Le boycott de trois syndicats enseignants a provoqué l’annulation du CDEN, faute de quorum, comme c’est presque toujours le cas.

Trois postes perdus « Au vu de la situation, hormis l’UNSA, les trois autres – FSU, CGT et FCPE – ont décidé de boycotter le CDEN, affirme Betty Jean Dit Tessier (FSU). On parle de huit classes qui ferment, avec cinq ouvertures de postes, dont une seule correspond à une ouverture de classe. » L’argument de la baisse démographique avancé par l’Académie ne tient pas, selon la syndicaliste. « Le Gers a la chance d’avoir une moyenne de 19 élèves par classe. Mais le contexte rural pèse lourd pour les enseignants. » À Montesquiou, par exemple, une des trois classes ferme. « Ce qui signifie que, de la petite section maternelle au CM2, tout est enseigné sur deux classes. Il faudrait profiter de la baisse démographique pour réorganiser les écoles rurales. » Les parents d’élèves sont, eux aussi, très mécontents. Élise est venue à Auch manifester pour empêcher la fermeture d’une classe de maternelle au Houga. Le maire, Patricia Feuillet Galabert, ne cache pas que « la logique implacable des chiffres, ça nous tord les tripes ! » Elle est décidée à lutter pour conserver sa classe. Élise aussi. « Moi, je suis sur l’école élémentaire. Mais si la classe de maternelle ferme, il n’en restera qu’une pour les trois niveaux. L’année d’après, il y a le risque que les élèves soient partis ailleurs et que les classes suivantes ferment… » Élise souligne que les enseignants aident souvent les enfants ayant des difficultés. « Dans un coin où il n’y a ni orthophoniste ni psychomotricien, c’est précieux ! » 'Pas d’effet domino' Le directeur académique du Gers (Dasen) Farid Djemmal, de son côté, se veut rassurant : « J’ai reçu tous les élus et les familles » pour préparer cette carte scolaire. Il réfute tout risque d’effet domino sur les fermetures de classes. « Nous travaillons dans le temps long, sur quatre à cinq ans, depuis la création de l’Observatoire des dynamiques rurales. Il y a une vraie prise de conscience parmi les élus du département. Je leur ai expliqué que, dès que la carte scolaire est passée, on se met tous au travail puisqu’il y a des gens qui veulent aller vers une amélioration de la structuration du tissu scolaire. Et on laissera du temps ! » Et cela, même si le département perdra encore 288 élèves, soit plus de 2 % de la population scolaire, ce qui correspondrait à la perte d’une quinzaine de postes, là où le Gers n’en rend que trois. La future carte scolaire prévoit, parmi les cinq postes ouverts, trois postes d’enseignants remplaçants, souligne le Dasen. « Ces personnels sont nommés dans une école, même s’ils peuvent avoir à circuler dans d’autres établissements au gré des remplacements. Cela permet de répondre plus facilement aux besoins quotidiens. » Il insiste enfin sur le taux d’encadrement des écoliers gersois, « le meilleur » de la Région. Le prochain CDEN est annoncé pour le 21 février. Ce deuxième round, lui, ne nécessite pas de quorum.





