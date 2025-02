Fermetures de Classes dans l'Oise : La Colère des Parents s'Accelère

L'annonce de la fermeture de 49 classes dans l'Oise pour la rentrée 2025 a provoqué une vive réaction de la part des parents d'élèves, qui s'organisent pour protester contre cette décision. Des mobilisations ont lieu dans plusieurs communes, notamment à Pierrefonds, Laversines, Marquéglise et Lormaison, où les parents dénoncent l'impact négatif sur la qualité de l'enseignement et le bien-être des enfants.

L'annonce des 49 fermetures de classes prévues dans l' Oise pour la rentrée de septembre 2025 fait grand bruit dans le département, malgré les vacances scolaires. La liste des écoles concernées a fuité la veille du départ en congé des élèves. Avec une décision finale attendue dans les prochaines semaines, certains parents n'ont pas perdu de temps pour clamer leur mécontentement et leurs inquiétudes.

\Comme à Pierrefonds, à l'est de Compiègne, où une cinquantaine de parents et d'enfants se sont rassemblés mardi soir contre la fermeture d'une classe envisagée dans le groupe scolaire Louis Lesueur. « L'idée est de se mobiliser le plus rapidement possible et de ne pas attendre qu'une décision définitive soit prise après les vacances », explique Romain Ribeiro, parent d'élève et adjoint au maire de Pierrefonds. L'année dernière, à Sacy-le-Grand, une fermeture de classe avait été annulée après une mobilisation des parents. On espère la même chose pour nous, même si on n'a pas tous les éléments. \Ce mardi, les banderoles étaient de sorties sur les grilles. « Ecole en danger », peut-on lire sur l’une d’entre elles. D’autres messages « Touchez pas à ma classe » ou « Laissez nous notre enseignant » étaient également brandi par les parents et leurs enfants. D’autant que cette potentielle fermeture de classe a de quoi surprendre à Pierrefonds. « Il y a 141 élèves répartis de la maternelle à la primaire, avec une classe d’Unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis). Et il y aura de nouveau 141 élèves en septembre 2025 », assure la maire, Florence Demouy. À lire aussi « De la musique en live tous les soirs » : un nouveau bar avec une scène ouverte s’installe à Compiègne « Peut-être qu'il y a une exigence d'avoir un certain nombre d'élèves par classe », suppose l'élue, qui a sollicité un rendez-vous avec le directeur académique des services de l’Éducation nationale (DASEN) de l'Oise. Une chose est sûre : toutes et tous ici espèrent que la classe sera sauvée, et de fait, le poste d'un professeur aussi. À Pierrefonds, plusieurs banderoles et pancartes ont été créées pour appuyer cette mobilisation. « La conséquence de cette fermeture serait que les enfants devront être répartis dans les autres classes », dénonce une maman d’élève. « Le risque c'est que toutes les classes de primaire deviennent à double niveau et que les enfants, dont ceux de la classe Ulis, soient moins bien suivis ». Ça fait deux ou trois ans qu'on sait que l'école de Pierrefonds est un peu sur la sellette. On sait que si une classe ferme, il y a très peu de chances qu'elle rouvre. Si cette classe ferme en septembre, on lui dit adieu. Parents d'élèves Selon les parents pétrifontains, « le bien-être des enfants et des enseignants n’est pas une priorité ». Leur pétition contre la fermeture de classe a déjà récolté plus de 550 signatures en ligne. \Mobilisation aussi à Laversines, Marquéglise et Lormaison Une colère qui se dissimule dans de nombreuses autres communes. À Laversines, à l’est de Beauvais, les parents luttent également contre une fermeture de classe proposée, dénonçant dans une pétition un « passage de deux à trois niveaux par classe » et une « réduction du temps individualisé ». Une décision qui interroge, notamment avec de l’arrivée « cette année » de 45 nouveaux logements dans la commune. « Avec du triple niveau dans les classes, la qualité d’enseignement ne serait pas du tout la même », insiste Mellina Fouquet, présidente des parents d’élèves de l’école de Laversines. À Marquéglise, près de Ressons-sur-Matz, de nombreux élus se sont également rassemblés dimanche dernier « pour conserver nos huit classes » au sein du regroupement scolaire. À Lormaison, près de Méru, la pétition « contre la fermeture d’une classe de grande section » a récolté près de 600 signatures. À lire aussi Accident de la route à Beauvais, deux blessés dont un grave transportés à l’hôpital Décision finale le 11 mars 2025 La carte scolaire envisagée pour la rentrée 2025 dans l'Oise sera rediscutée le lundi 24 février. Avant une décision définitive attendue le 11 mars prochain. À noter que le projet proposé par le DASEN prévoit également 16 ouvertures de classes dans le département. Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu.#L'Ois





