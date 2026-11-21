Le maire Jérôme Mathéos impose la fermeture de l'hôtellerie du Léo de Foix le 17 novembre 2026. Des risques d'incendie graves et imminents justifient cette décision, aggravant la crise financière déjà subie par l'établissement.

Le foyer Léo de Foix fait face à une nouvelle crise majeure après que la municipalité a ordonné la fermeture immédiate de son activité hôtelière. Cet arrêté municipal, signé le 17 novembre 2026, cite des manquements graves aux normes de sécurité incendie comme motif principal de cette décision restrictive pour l'établissement situé au 16, rue Noël-Peyrevidal.

Des défaillances techniques graves relevées

L'ordre de fermeture a été pris suite à une inspection effectuée le 16 octobre dernier par la commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique. L'auditeur a identifié des dysfonctionnements critiques dans les systèmes de détection, de compartimentage, d'évacuation et de surveillance humaine. Ces anomalies sont considérées comme une menace directe pour la vie des résidents, en particulier durant leur sommeil.

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Réponses insuffisantes de l'exploitation du foyer

Face aux observations de la commission, l'exploitant n'a pas fourni de propositions recevables ni de procédures correctives dans les délais impartis. Jérôme Mathéos, maire de Foix, a justifié cette mesure par l'absence de surveillance nocturne, les défaillances de l'alarme, le blocage des portes coupe-feu et l'encombrement des dégagements. Ces négligences ont conduit la commission à émettre un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de la partie hôtelière.

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Conséquences financières pour le Léo de Foix

Cette mesure administrative s'ajoute à une situation économique déjà fragile pour le Léo de Foix. L'établissement avait récemment annoncé trois licenciements et signalé une perte de un sixième de son chiffre d'affaires. La restriction de l'activité hôtelière assombrit davantage les perspectives économiques de la structure fuxéenne, qui cherche encore à se remettre sur des rails financiers plus stables.

Conditions de réouverture et activités maintenues

L'activité de restauration et la mise à disposition des salles restent autorisées, tout comme l'occupation des appartements non concernés par le périmètre restreint. Toutefois, la réouverture de l'hôtellerie dépendra de la levée intégrale des prescriptions imposées par la commission de sécurité. Un nouvel avis favorable sera requis avant qu'un nouvel arrêté municipal ne puisse être publié pour autoriser la reprise complète des opérations.