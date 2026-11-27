Le zoo des 3 Vallées entre dans sa phase finale. Après l'évacuation des derniers tigres et singes en novembre 2025, la préfecture du Tarn vise une résolution complète d'ici fin 2026.

La fin semble proche pour l'affaire tumultueuse du zoo des 3 Vallées, situé à Montredon-Labessonnié dans le département du Tarn. Après une longue période de controverses, de procédures judiciaires et d'évasions médiatisées, l'établissement animalier touche enfin au terme de son histoire chaotique. Cette avancée décisive marque la fin d'une ère marquée par des années de pressions administratives et de batailles juridiques entre l'exploitant et les autorités.

Le 24 novembre 2025, une nouvelle opération d'évacuation a permis le départ de douze animaux, incluant des tigres et des singes. Cette étape est hautement symbolique car elle entraîne la disparition définitive de tous les grands fauves du site. Selon les communications officielles de la préfecture du Tarn, l'enceinte de l'établissement ne abritera plus aucun prédateur de cette catégorie, consolidant ainsi un progrès majeur dans la sécurisation du parc.

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Accélération du rythme des transferts animaux

Le rythme des opérations de relogement s'est considérablement intensifié durant les dernières semaines. Alors que seulement sept animaux avaient quitté les lieux durant les mois de septembre et octobre, une cinquantaine d'individus ont été évacués au cours du seul mois de novembre. Cette accélération spectaculaire traduit une dynamique nouvelle, bien que forcée par la rigueur des mesures imposées précédemment par l'État.

La situation critique a débuté officiellement le 9 septembre 2025, lorsqu'un contrôle révèle de nombreux manquements aux normes d'hygiène et de sécurité. À la suite de ce constat, le préfet du Tarn a ordonné la fermeture administrative immédiate du zoo. Il a simultanément enjoint à l'exploitant de trouver des structures d'accueil adaptées pour l'ensemble de ses pensionnaires, lançant ainsi un processus de désengagement contraint.

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Rôle clé de Sauveur Ferrara et actions en justice

Sauveur Ferrara, propriétaire de l'établissement, avait tenté de bloquer ces mesures en saisissant la justice administrative. Il espérait obtenir la suspension des décisions préfectorales, mais ses demandes ont été rejetées en mars dernier par la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Cette décision de justice a confirmé la légalité de la fermeture et l'obligation pour l'exploitant de coopérer aux procédures de transfert.

Malgré l'évacuation forcée de 24 animaux en souffrance le 25 novembre 2024, dont une tigresse, des loups et des ratons laveurs, de nombreux pensionnaires sont restés sur place. Parmi les cas les plus complexes figuraient deux tigres dont le transfert s'est révélé particulièrement difficile. En septembre, 158 animaux étaient encore présents sur le site, avec près d'une cinquantaine d'individus sans solution de placement identifiée à cette date.

Prochains départs et objectif de résolution totale

Les autorités affichent désormais une optimisme renouvelé concernant l'issue de cette crise. La préfecture souligne un engagement renforcé de Sauveur Ferrara dans les démarches de placement, suite aux pressions exercées par les services de l'État. De nouveaux départs sont d'ores et déjà programmés pour le mois de décembre, visant notamment l'évacuation de singes et d'aras, soulignant la poursuite active du dépeuplement du parc.

L'objectif final des autorités reste inchangé : faire en sorte que l'ancien zoo des 3 Vallées n'abrite plus aucun animal dans les prochaines semaines. Bien que le nombre exact de pensionnaires restants n'ait pas été communiqué, les services préfectoraux visent une résolution complète de la situation. L'enjeu est de garantir que plus aucun être vivant ne soit contraint d'attendre son transfert derrière des grilles fermées au public.