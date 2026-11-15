Fermeture du tunnel de Saint-Cloud sur l'A13 jusqu'au 31 août 2027

Dès le lundi 16 novembre, la fermeture du tunnel de Saint-Cloud coupe le sens Paris-province de l'A13 pour des travaux de renforcement jusqu'au 31 août 2027.

À partir du lundi 16 novembre, le tunnel de Saint-Cloud sera fermé dans le sens Paris-province, sur l'autoroute A13, pour des travaux de confortement jusqu'au 31 août 2027. La fermeture concerne environ 80 000 automobilistes qui empruntent cet axe chaque jour. Les travaux, décidés pour des raisons de sécurité, touchent la structure même de l'ouvrage.

La fermeture du tunnel de Saint-Cloud s'étendra sur neuf kilomètres dans le sens Paris-province. Elle a été annoncée par la préfecture de la région Île-de-France, qui a détaillé les opérations et leurs conséquences pour les usagers.

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Pourquoi les travaux du tunnel de Saint-Cloud sont-ils nécessaires ?

Les travaux visent à renforcer un tunnel bientôt centenaire, construit sur une zone présentant une sensibilité géologique particulière. Selon la préfecture, les mouvements lents du sol argileux fragilisent l'ouvrage.

Des inspections ont permis de détecter des fissures dans le tunnel, qui est réalisé en béton non armé. Ces constats ont accéléré la décision de lancer les travaux.

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Le calendrier tient aussi compte du passage du tunnelier de la future Ligne 15 du Grand Paris Express, prévu en 2027, sous l'axe de l'autoroute. Au printemps 2024, le tunnel avait dû fermer pendant deux mois, en urgence, et les autorités veulent éviter une nouvelle fermeture précipitée.

Comment se déroulent les travaux sur l'A13 à Saint-Cloud ?

Les travaux auront lieu à l'intérieur du tunnel, entre le périphérique parisien et l'échangeur de Vaucresson. L'objectif est de renforcer localement l'ensemble de la structure du tube sur près de 70 mètres, dans la zone la plus à l'est du tube Nord.

Une nouvelle coque en béton armé sera coulée à l'intérieur du tunnel, après une longue phase préparatoire. L'étanchéité du radier, c'est-à-dire le sol du tunnel, sera refaite, de même que celle de la nouvelle voûte.

Avant la réouverture à la circulation, la Direction des routes d'Île-de-France, ou DiRIF, et la Société des grands projets, maître d'ouvrage du Grand Paris Express, mèneront des essais techniques. Les deux organismes coordonnent ces opérations pour l'État.

Pourquoi la fermeture complète a-t-elle été retenue ?

La préfecture explique que les travaux sont sur mesure et comprennent des phases techniques longues. Il faudra démonter l'ensemble des équipements de sécurité, puis réaliser un tunnel à l'intérieur du tunnel.

Ces méthodes de travail rendent impossibles des fermetures et réouvertures fréquentes à la circulation. Une circulation à double sens sur un tube, ou sur une seule voie, n'aurait pas été sécurisée et aurait provoqué d'importants bouchons.

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Faire alterner chaque jour le sens de circulation dans le tube Sud a également été envisagé, puis écarté. Cette bascule plusieurs fois par jour pendant plus de neuf mois aurait présenté trop de risques pour la sécurité et de nouveaux embouteillages.

Quels itinéraires alternatifs pendant la fermeture de l'A13 ?

Pour rejoindre l'ouest de la région parisienne ou la Normandie, les automobilistes disposent de deux itinéraires. Par le nord, il faut quitter le périphérique à la porte Dauphine en direction de Neuilly-sur-Seine, puis emprunter l'A14 à travers La Défense, Nanterre, Carrières-sur-Seine, Montesson, Saint-Germain-en-Laye et Poissy, soit 25 kilomètres.

Par le sud, il faut quitter le périphérique à la porte de Saint-Cloud, emprunter la D910 à travers Boulogne-Billancourt, puis la N118 à travers la forêt de Meudon, et enfin l'A86 au niveau de Vélizy-Vilacoublay. L'itinéraire rejoint ensuite la N12, puis l'A12 et l'A13 au niveau de Bailly, sur 45 kilomètres.

L'autoroute A14 sera gratuite pendant toute la durée des travaux, sans abonnement, du lundi au vendredi, dans le sens Paris-province. Seuls les véhicules légers et les deux-roues des classes 1, 2 et 5 sont concernés, et aucune démarche n'est nécessaire pour en profiter en semaine.

Pendant l'été 2027, lorsque les travaux se dérouleront dans les deux sens, la gratuité s'appliquera également dans le sens province-Paris.