Le Léo de Foix ne rouvrira pas ses chambres car il ne peut pas payer un veilleur de nuit. Cette contrainte de sécurité empêche la réouverture administrative malgré les travaux effectués.

L'association gérant le Léo de Foix ne parvient pas à rouvrir son activité d'hébergement en raison d'une obligation de personnel de nuit qu'elle ne peut assumer financièrement. Malgré la correction des défauts matériels signalés par les autorités, la structure est bloquée par l'impossibilité de rémunérer un veilleur nocturne.

La contrainte financière de la présence humaine la nuit

L'association dirigée par Henri Portet ne peut pas supporter la dépense liée à l'obligation d'assurer une présence humaine durant la nuit, un obstacle majeur qui empêche la réouverture administrative de son activité hôtelière. Cette contrainte pèse sur une structure déjà fragilisée financièrement, qui a été contrainte d'engager des licenciements et de mettre fin à son activité de restauration sous sa forme actuelle. Le 17 novembre 2026, le maire de Foix, Jérôme Mathéos, a ordonné la fermeture immédiate de l'établissement situé rue Noël-Peyrevidal après la visite de la commission de sécurité du 16 octobre 2026. Cet arrêté officiel pointe plusieurs manquements touchant notamment à l'alarme incendie, aux portes coupe-feu, aux dégagements et à la surveillance nocturne.

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Corrections techniques effectuées par l'association

L'association assure avoir réalisé l'ensemble des corrections matérielles demandées par les inspecteurs pour mettre l'établissement en conformité avec les normes de sécurité. Des chaises et du matériel entreposés près des issues de secours ont été retirés pour que la cage d'escalier soit totalement dépourvue de mobilier, une exigence stricte pour éviter tout encombrement en cas d'évacuation. La porte du restaurant donnant sur la rue de la Faurie, auparavant fermée à clé, a également été équipée d'un dispositif permettant de sortir sans clé pour faciliter la sortie d'urgence. Les cales qui maintenaient ouvertes certaines portes coupe-feu ont été retirées immédiatement car cette pratique est formellement interdite pour garantir la fermeture étanche des compartiments. Une réunion de concertation s'est tenue le vendredi 20 novembre 2026 avec la municipalité pour discuter de la situation actuelle et des prochaines étapes à suivre.

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Incompatibilité entre le modèle économique et la sécurité

Le système de surveillance à distance qui fonctionnait depuis la réouverture en 2023 est désormais jugé insuffisant par les autorités compétentes pour garantir la sécurité des occupants. Une alarme incendie reliée à un dispositif de renvoi téléphonique alertait auparavant un salarié ou un administrateur d'astreinte en cas d'incident, mais cette organisation ne satisfait plus les exigences réglementaires. Une personne doit désormais être physiquement présente sur place durant la nuit, y compris lorsqu'une seule chambre est occupée par un voyageur. Henri Portet explique que cette absence de surveillance humaine nocturne est la raison principale qui empêche aujourd'hui la réouverture de l'hébergement, car le modèle économique actuel ne peut absorber ce surcoût. Il souligne qu'il est économiquement impossible de louer une chambre à 50 euros tout en devant payer un gardien pour toute la nuit, ce qui rend le compte-rendu financier non viable pour l'association.

Avenir suspendu et mesures sociales prises

Plusieurs scénarios sont étudiés par l'association pour tenter de résoudre cette crise, mais pour l'heure, rien n'est encore arrêté définitivement pour lever l'interdiction. L'avenir de l'hébergement reste suspendu à la mise en conformité de l'établissement, à un avis favorable de la commission de sécurité et à un nouvel arrêté municipal autorisant sa réouverture officielle. Cette nouvelle difficulté vient s'ajouter à une situation financière déjà critique pour le Léo de Foix, qui a récemment annoncé trois licenciements ainsi que la fin de son activité de restauration sous sa forme actuelle au 19 décembre prochain. Si ses autres activités peuvent se poursuivre dans un cadre réduit, la pérennité de l'hébergement reste incertaine tant que la solution financière pour la nuit ne sera pas trouvée.