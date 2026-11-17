Le Central do Brasil, repaire culturel brésilien à Bordeaux, ferme définitivement ses portes le 17 novembre. Lucie Toledo Correa révèle les raisons financières de cette fermeture.

Le lieu emblématique Central do Brasil situé dans le quartier Sainte-Croix à Bordeaux fermera définitivement ses portes ce 17 novembre. Cette fermeture clôt une aventure de 23 ans pour l'établissement festif et culturel fondé par Lucie Toledo Correa et son frère. La dernière soirée est officiellement programmée pour marquer la fin de cette période unique dans la vie nocturne de la cité girondine.

Raisons financières et judiciaire du fermeture

Lucie Toledo Correa, la gérante, a annoncé qu'il était devenu impossible de maintenir l'activité en raison de charges sociales impayables et de dettes envers les fournisseurs. Un plan de redressement devait initialement permettre à l'entreprise de se stabiliser en février 2027, mais l'objectif de dégager 4 000 euros de bénéfices mensuels n'a jamais été atteint. Le juge du tribunal de commerce a confirmé l'impossibilité de poursuivre l'exploitation dans les conditions actuelles.

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La mise en redressement judiciaire avait été prononcée en février 2026, marquant le début de la fin pour le lieu. Lucie Toledo Correa souligne l'absence de soutien financier ou structurel qui a fragilisé la position de la entreprise face à ses créanciers. Cette décision légale contraignante laisse peu d'options autres que la liquidation ou une reprise sous conditions strictes.

Contexte économique et concurrence locale

L'environnement commercial a changé radicalement depuis l'ouverture du bar. Initialement isolé au bout des quais, le quartier a vu s'installer de nombreux autres bars attirant une clientèle plus jeune. La concurrence s'est intensifiée, notamment avec des établissements comme le Pas de Lune situé juste en face, qui cible spécifiquement la communauté LGBT. Cette évolution démographique a contribué à réduire la fréquentation historique du Central do Brasil.

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En outre, la période suivant la mise en redressement a été particulièrement difficile. Un été catastrophique pour toute la filière de la restauration bordelaise a marqué l'actualité récente. Les fortes chaleurs, les fumées d'incendies en ville et la baisse du pouvoir d'achat ont poussé les citoyens et les touristes à rester chez eux. Ces facteurs externes ont amplifié les difficultés financières déjà présentes dans les comptes de l'établissement.

Impact social et avenir du lieu

Cette fermeture aura des conséquences directes sur l'emploi local. Les quatre salariés du Central do Brasil se retrouveront au chômage suite à la fermeture définitive. Lucie Toledo Correa espère sincèrement que quelqu'un qui affectionne le bar pourrait racheter l'établissement avec l'équipe existante, mais elle reste prudente quant à cette éventualité. Le bail commercial, qu'elle ne possède pas, risque d'attirer des repreneurs cherchant une gentrification pour toucher un public plus aisé.

Le quartier Sainte-Croix perdra ainsi sa petite enclave brésilienne historique. Bien que d'autres spots comme le restaurant Bossa rue du Hâ ou le Carioca rue Nancel-Penard proposent encore des influences sud-américaines, ils ne reproduiront pas l'identité culturelle unique du lieu. Les clients bordelais ont déjà afflué lors de la dernière semaine pour dire au revoir à cet espace de convivialité.

La glycine qui caractérisait l'établissement rue du Moulin restera comme un souvenir vert du lieu. Pour la communauté brésilienne et les noctambules du quartier Saint-Michel, cette disparition représente la perte d'un lieu où l'on riait et parlait politique. La page se tourne pour un établissement qui aura marqué l'histoire culturelle bordelaise pendant plus de deux décennies.