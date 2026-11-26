Le bureau de poste de Mézin dans le Lot-et-Garonne fermera pour laisser place à une agence communale. Cette décision, votée par le maire Jean-Louis Carlesso, suscite la colère du collectif citoyen qui dénonce une manque de transparence et un risque de perte de services essentiels pour les usagers vulnérables.

La commune de Mézin, située dans le département du Lot-et-Garonne, s'apprête à vivre une transition majeure dans son offre de services publics avec la fermeture imminente de son bureau de poste historique. Cette décision stratégique, validée par le conseil municipal lors d'une séance tenue le jeudi 19 novembre, marquera la fin de l'exploitation directe par l'opérateur postal national au profit d'une nouvelle agence postale communale. Cette mutation s'inscrit directement dans la volonté affichée par La Poste de réduire ses coûts opérationnels à l'échelle nationale, un mouvement qui devrait concerner près de 450 établissements supplémentaires dans l'Hexagone.

Un vote municipal divisé et controversé

Le conseil municipal de Mézin a officiellement entériné ce changement de statut avec onze voix favorables contre trois et une abstention, lors du vote du 19 novembre. Cette décision n'a pas été prise dans l'isolement, mais elle a été accueillie avec une vive stupéfaction par les habitants et les membres du Collectif citoyen mézinais de défense de la Poste et des services publics. Isabelle Lafontan, membre active du collectif, a exprimé sa déception face à l'absence de consultation préalable, soulignant que le maire Jean-Louis Carlesso avait promis pendant sa campagne électorale d'engager un dialogue avec les usagers. L'information a été révélée aux Mézinais seulement une semaine avant le vote, créant un sentiment d'urgence et de trahison chez une partie significative de la population locale.

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Les positions du maire et du collectif citoyen

Le maire de Mézin, Jean-Louis Carlesso, agriculteur à la retraite, défend sa position en affirmant n'avoir eu d'autre choix que d'accepter les conditions imposées par La Poste. Selon lui, l'opérateur ne proposait que deux options : passer à un simple service postalexternalisé, consistant à verser 500 euros à un commerce local pour la livraison des colis, ou maintenir une agence communale. Il a rejeté la première solution car elle entraînait une perte financière plus importante pour la commune. En revanche, ses critiques, menés par Jean Lafontan et Jacques Rapetti, accusent l'exécutif local d'avoir cédé sous la pression. Jean Lafontan a utilisé des termes forts pour décrire la situation, affirmant que la direction de La Poste avait exercé une pression insuffisante et que le maire, pris de peur, a déserté le combat sans se battre efficacement pour les intérêts de la commune.

Conséquences financières et structurelles pour Mézin

La transformation du bureau de poste en agence postale communale modifie profondément la gouvernance et le financement du service. Jusqu'alors sous le contrôle de l'État via La Poste, l'agence sera désormais financée directement par la mairie de Mézin. L'employé au guichet deviendra un agent municipal, introduisant une nouvelle charge budgétaire pour la commune. Jean-Louis Carlesso tente de rassurer les contribuables en qualifiant ce coût de "minime", précisant qu'une convention entre les parties devrait permettre à La Poste de verser une aide couvrant le salaire de l'employé. Cependant, cette solution reste floue car aucune convention définitive n'a été signée à l'heure actuelle. Les contours de l'avenir de l'agence manquent de précisions concrètes, notamment concernant les horaires d'ouverture et le détail exact des services qui y seront proposés, bien qu'il soit certain que l'établissement restera installé à son emplacement actuel.

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Impacts sur les usagers vulnérables et services essentiels

Les inquiétudes du Collectif citoyen mézinais ne se limitent pas aux aspects financiers ou politiques, mais touchent directement la continuité du service pour les populations les plus fragiles. Mézin accueille une importante proportion de personnes âgées et abrite un ESAT (Établissement et service d'aide par le travail) qui accompagne des personnes en situation de handicap. Isabelle Lafontan met en lumière une différence juridique cruciale : les mandataires de l'ESAT ne peuvent pas retirer d'argent dans une simple agence postale communale, contrairement à ce qu'ils peuvent faire dans un bureau de poste sous statut postal. De plus, il ne sera plus possible de souscrire à des emprunts au sein de cette future agence, une perte de fonctionnalité majeure pour les habitants qui en avaient besoin. Cette restriction pourrait isoler davantage certains usagers dépendants de ces services bancaires de proximité.

Historique local et perspectives d'ouverture

La situation actuelle fait écho à des événements passés déjà vécus par la commune. En 2023, le bureau de poste avait déjà connu une fermeture temporaire, interrompue seulement un mois plus tard grâce à la pression exercée par une pétition citoyenne. En 2025, l'installation d'un relais pick-up rue Cassagnabère avait entraîné une baisse significative de la fréquentation du bureau, avec une moyenne de clients présents seulement 28 minutes par jour. Les horaires d'ouverture avaient alors été réduits, se limitant désormais au mardi, mercredi, jeudi et vendredi, uniquement le matin pendant trois heures. Jean-Louis Carlesso annonce que l'objectif est d'ouvrir l'agence tous les matins, du mardi au samedi, espérant inverser la tendance. Néanmoins, les membres du collectif restent sceptiques, se demandant si la présence passée de certains membres du conseil municipal au sein du collectif était motivée par des considérations purement électorales, rappelant la complexité des rapports de force locaux autour des services publics.