Fermeture des urgences de la polyclinique de Saint-Georges-de-Didonne : Manar Elouafi appelle à la mobilisation

Manar Elouafi, candidat macroniste aux prochaines élections municipales à Saint-Georges-de-Didonne, a réagi à la fermeture temporaire du service des urgences de la polyclinique de la commune. Il appelle les élus et les citoyens à se mobiliser pour trouver des solutions alternatives avant l'été.

Manar Elouafi , animateur du comité Renaissance Royan Atlantique, a annoncé un groupe ouvert à différentes sensibilités pour les élections municipales à Saint-Georges-de-Didonne. Le candidat macroniste aux prochaines élections municipales a publié un communiqué dans lequel il encourage les citoyens et les élus à se mobiliser pour « l’ouverture d’un service de soins non programmé ». Manar Elouafi est déjà en campagne électorale.

Le candidat macroniste aux prochaines élections municipales à Saint-Georges-de-Didonne n’a pas tardé à dégainer un communiqué pour commenter la fermeture pendant plusieurs mois du service des Urgences de la polyclinique de la commune gérée par le groupe Vivalto. Pour lui, « cette fermeture impose aux élus du territoire, en concertation avec les professionnels de santé et la population, de réfléchir aux nouvelles modalités de prise en charge urgente des patients sur le bassin de santé de Royan ». Par ailleurs, il s’étonne « de l’absence totale du député du Rassemblement national de Saint-Georges-de-Didonne, Pascal Markowsky, sur les questions de santé. Nous sommes aujourd’hui face à une fermeture « sèche » sans aucune alternative sur le site de la polyclinique faute de mobilisation des élus actuels ». C’est un communiqué de l’Agence régionale de santé qui a annoncé la nouvelle. Alors que le service avait déjà connu des fermetures ponctuelles, le groupe Vivalto doit faire face à des difficultés de recrutement L’intéressé dit ne se faire aucune illusion sur le devenir du service. « Faute de médecins urgentistes, et sauf recrutement à venir, il ne sera pas en capacité de rouvrir après l’été. Le schéma régional d’organisation de l’offre de soins porté par l’ARS (Agence régionale de santé), qui réglemente jusqu’en 2028 le nombre d’implantations des services hospitaliers par territoire de santé, prévoit d’ailleurs la possibilité de supprimer un service d’accueil des urgences en Charente-Maritime », rappelle-t-il. Dans ces conditions, Manar Elouafi ne veut pas rester les bras croisés. « Nous proposons la création avant cet été à la polyclinique d’un centre de consultations non programmées ou d’une antenne d’accueil de premiers soins. Ces structures, plus souples en matière de fonctionnement qu’un service d’accueil des urgences, permettent des prises en charge sans rendez-vous pour des consultations de médecine générale en cas de plaies externes nécessitant des soins de suture, de désinfection ou de pansement complexe, ainsi qu’en cas de traumatisme suite à un choc ou une chute nécessitant des radiographies standards et une éventuelle immobilisation plâtrée », indique-t-il. Ses desiderata devraient remonter aux oreilles de l’ARS. De là à ce qu’un tel vœu ne soit pas pieux





sudouest

