En raison des vagues de chaleur annoncées dans l'Orne le lundi 22 et mardi 23 juin, l'école de ne sera pas assurée sur le secteur de la CdC du Pays de Mortagne-au-Perche. Les parents sont invités à venir récupérer leur (s) enfant (s) après la cantine. Un service minimum sera assuré par le personnel enseignant et les équipes de la CDC.

En raison des vagues de chaleur annoncées dans l' Orne le lundi 22 et mardi 23 juin, l'école de ne sera pas assurée sur le secteur de la CdC du Pays de Mortagne-au-Perche.

Lundi 22 et mardi 23 juin prochains, il devrait faire 41 degrés à l'ombre à Mortagne-au-Perche (Orne). Avec un faible vent, les températures ressenties pourraient avoisiner les 46 degrés. Une fournaise qui s'est pas sans conséquences sur les organismes. Dans ces conditions, et en concertation avec les services de l'Éducation Nationale, la Communauté de Communes de Mortagne-au-Perche (Orne), a décidé de fermer les écoles pour l'après-midi.

Le matin, l'accueil garderie et les classes seront faites normalement. L'après-midi, les parents sont invités à venir récupérer leur (s) enfant (s). Après la cantine, un service minimum sera assuré par le personnel enseignant et les équipes de la CDC. Les températures élevées prévues pour les prochains jours ont déjà fait leurs preuves, et les conséquences ne sont pas à prendre à la légère.

Les organismes qui souffrent de la chaleur devraient être protégés de la chaleur écrasante qui s'abat sur le pays. Les services de l'Éducation Nationale et la Communauté de Communes de Mortagne-au-Perche (Orne) ont décidé de fermer les écoles pour l'après-midi afin de protéger les enfants de la chaleur écrasante. Les parents sont invités à venir récupérer leur (s) enfant (s) après la cantine. Un service minimum sera assuré par le personnel enseignant et les équipes de la CDC.

Les conséquences de la chaleur écrasante ne sont pas à prendre à la légère et les organismes qui souffrent de la chaleur devraient être protégés. Les températures élevées prévues pour les prochains jours ont déjà fait leurs preuves et les conséquences ne sont pas à prendre à la légère. Les parents sont invités à venir récupérer leur (s) enfant (s) après la cantine. Un service minimum sera assuré par le personnel enseignant et les équipes de la CDC.

Les conséquences de la chaleur écrasante ne sont pas à prendre à la légère et les organismes qui souffrent de la chaleur devraient être protégés. Les températures élevées prévues pour les prochains jours ont déjà fait leurs preuves et les conséquences ne sont pas à prendre à la légère. C'était quoi ce point brillant près de la Lune mercredi soir ? Pourra-t-on encore l'observer ce jeudi ?

Pour l'instant, il est difficile de répondre à cette question, mais on peut dire que ce point brillant près de la Lune est un événement astronomique qui a déjà fait parler de lui. Les astronomes sont en train de l'observer et de prendre des mesures pour comprendre son origine et sa nature. C'est un événement qui a déjà fait parler de lui et qui continuera à être suivi de près par les astronomes et les passionnés d'astronomie





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