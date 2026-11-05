Fermeture des Bains Saint-Pierre de Dax fin 2026 pour raisons économiques

Les Bains Saint-Pierre de Dax fermeront le 28 novembre 2026. La direction justifie cette décision par des coûts de rénovation excessifs et une baisse constante de la fréquentation thermale.

Les Bains Saint-Pierre de Dax, établis en 1854, annonceront leur fermeture définitive le 28 novembre 2026. Le bâtiment historique, conçu par l'architecte dacquois Albert Pomade et construit en 1927, ne rouvrira pas pour la saison suivante. Cette annonce, rendue publique il y a deux semaines, marque la fin d'une ère pour ce site patrimonial majeur.

Redéploiement des activités vers les autres thermes

La direction a informé l'ensemble des employés que l'exploitation cessera à la fin de l'actuelle saison d'été. Les curistes souhaitant réserver des soins pour l'année prochaine sont désormais redirigés vers les deux autres établissements du groupe des Bains de Dax, à savoir les thermes Foch et Daxadour. Cette stratégie vise à centraliser l'offre de soin sur des infrastructures jugées plus viables économiquement.

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Les deux emplois à durée indéterminée (CDI) ainsi que les quelques postes saisonniers liés aux Bains Saint-Pierre seront également redéployés sur les sites partenaires du groupe. Cette restructulation interne permet à l'entreprise de maintenir ses effectifs tout en rationalisant ses coûts opérationnels dans un contexte de marché en contraction.

Rénovations impossibles et équilibre budgétaire précaire

Antoine de Monplanet, dirigeant du groupe, confirme que la décision est irréversible en raison de l'état structural des lieux. Les propriétaires des bâtiments ont refusé d'engager les travaux indispensables, notamment la rénovation de la toiture et du toit-terrasse. Située dans le périmètre du site patrimonial remarquable de Dax, la restauration doit respecter des normes strictes interdisant toute modification légère.

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Le seul coût de la reconstruction de la toiture est estimé entre 200 000 et 300 000 euros. Face à cet investissement inacceptable pour les propriétaires, le groupe a choisi d'arrêter l'activité sur ce site. M. de Monplanet précise qu'il ignore les intentions futures des propriétaires immobiliers vis-à-vis du bâtiment historique.

Baisse de fréquentation et contexte national défavorable

Le déclin de la fréquentation illustre la gravité de la crise actuelle du thermalisme dans le Grand Dax. En 2019, environ 60 000 curistes visitaient Dax et Saint-Paul-lès-Dax. Ce chiffre est tombé à environ 44 000 en 2025 et n'a jamais retrouvé son niveau d'avant-Covid. Pour 2026, les prévisions indiquent une nouvelle baisse d'au moins 12 %, ramenant le nombre de visiteurs à environ 40 000.

Les Bains Saint-Pierre ne font pas exception à cette tendance nationale. Le nombre de curistes est passé de 1 266 en 2024 à 1 239 en 2025. M. de Monplanet attribue cette chute à un contexte national difficile, incluant la baisse du pouvoir d'achat et la remise en question des remboursements par l'Assurance maladie. Il souligne également la faiblesse des aides locales par rapport aux Régions Occitanie ou Auvergne.

Réaction des élus et avenir du secteur thermal

Les élus landais ont vivement critiqué le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027, qui prévoit de faire économiser 200 millions d'euros sur les remboursements. Cette mesure, qui sollicite les mutuelles, est qualifiée d'absurde et de malvenue par les opposants. Le dirigeant du groupe rappelle que son activité est actuellement à l'équilibre, sans déficit.

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Outre les loyers et les salaires, la flotte de véhicules coûte plus de 100 000 euros par an. La réduction du nombre de soins de boue, passée de 18 à 15 prescriptions, a également suscité des frustrations chez certains patients. Alors que des clusters comme Aqui O Thermes misent sur l'innovation, l'avenir reste incertain pour le secteur thermal dans la région Nouvelle-Aquitaine.