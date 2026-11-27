Le diocèse de Lille et Westfield confirment la fermeture de la Passerelle à Euralille le 27 novembre 2026. Analyse des causes administratives et de la fin d'une initiative unique en France.

Le diocèse de Lille a rendu public la fermeture définitive de La Passerelle, un lieu de silence religieux situé au sein du centre commercial Westfield Euralille à Lille. Cette annonce marque la fin d'une aventure unique en France qui avait débuté en 1994 lors de la construction du quartier Euralille. Le lieu cessera toute activité le 27 novembre 2026, mettant un terme à vingt-six ans de présence continue au cœur de la métropole lilloise.

Contexte historique et localisation stratégique

La Passerelle occupait une position particulière au premier étage de Westfield Euralille, juste à côté du magasin Sephora et près de la passerelle donnant accès à la gare Lille-Flandres. C'est d'ailleurs de ce rapprochement spatial que le lieu a tiré son nom emblématique. Initiée sous l'impulsion de Pierre Mauroy, alors maire de Lille, cette structure a rapidement émergé comme un espace de réflexion et de recueillement accessible à tous, sans distinction de croyance.

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Au-delà de la simple prière, le lieu proposait un espace d'écoute et organisait régulièrement des expositions et des conférences. Il accueillait également des groupes et des événements festifs, renforçant sa vocation de pont entre la spiritualité et la vie civile. Le fonctionnement reposait sur un modèle hybride, soutenu par un salarié à temps partiel et une vingtaine de bénévoles engagés, créant une dynamique communautaire rare dans un environnement commercial.

Cette singularité a permis à La Passerelle de fêter ses vingt-cinq ans en septembre 2019 avec succès. Cependant, les signes annonciateurs de troubles ont commencé à apparaître dès 2020, lorsque le diocèse a failli fermer le lieu suite à un malentendu avec Westfield. Bien que la fermeture ait été évitée à l'époque, les fissures dans la collaboration entre les parties s'étaient déjà manifestées, préparant le terrain pour l'éviction finale actuelle.

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Causes administratives et désaccords contractuels

La fermeture annoncée pour le 27 novembre 2026 résulte de l'échec du renouvellement du bail occupé par l'Église. Selon le père Benoît de Sinety, doyen de Lille, cette décision découle d'une erreur administrative majeure du côté du diocèse. Ce dernier n'a pas perçu à temps les courriers de Westfield indiquant l'expiration du contrat et demandant une position claire sur l'avenir du local.

Cet oubli a placé le diocèse dans une situation légale précaire, hors des délais légaux pour renégocier. Lorsque les responsables ecclésiaux ont sollicité Westfield pour trouver une issue, la gestionnaire du centre commercial a insisté sur la nécessité de libérer les locaux pour ses propres projets de rénovation. Westfield a alors proposé un nouvel espace de remplacement, mais l'offre a été jugée incompatible avec la vocation spirituelle du lieu.

Les négociations ont rapidement échoué car le local alternatif proposé ne se trouvait pas dans la zone commerciale ouverte au public. Situé dans les bureaux administratifs, près de l'école Pigier, cet espace aurait isolé La Passerelle du flux de visiteurs qui constituait l'essence même de sa mission d'accueil. Le refus du diocèse de accepter ce relocalisation inadaptée a condamné la structure à la disparition.

Tensions internes et départ des bénévoles

En amont de la fermeture administrative, La Passerelle connaissait déjà des difficultés structurelles liées au renouvellement de son personnel. Le départ d'Annie Delgéry, animatrice du lieu pendant douze ans, a profondément affecté l'équipe. Sa successeure, Christelle Pruvost, laïque en mission ecclésiale, a été nommée uniquement à mi-temps à partir de 2023, créant un vide organisationnel difficile à combler.

Cette précarisation du statut salarié a eu un effet direct sur le recrutement et la fidélisation des bénévoles. De nombreux membres de l'équipe ont décidé de ne pas poursuivre leur engagement suite à ce changement de leadership et à la diminution des moyens humains. La dynamique collective, qui avait fait la force du lieu, s'est progressivement effritée, réduisant les capacités d'accueil et d'animation.

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Malgré la présence récente d'artistes comme Priscille Peyrelongue qui a exposé en 2023, et l'effort de Gilles Castan, un bénévole engagé, la structure ne parvenait plus à maintenir son intensité d'activité. La combinaison de la perte de personnel clé et de l'incertitude contractuelle a rendu le maintien du lieu intenable, même avant l'annonce officielle de Westfield.

Conséquences pour le paysage culturel et religieux lillois

La disparition de La Passerelle marque la fin d'un modèle d'ouverture spirituelle dans les centres commerciaux français. Unique en son genre, cette initiative avait montré qu'il était possible d'intégrer des espaces de silence au sein d'architecture purement commerciale, créant une oasis de tranquillité. Son absence laissera un vide notable pour les personnes cherchant à se recueillir loin de l'agitation urbaine, particulièrement près de la gare Lille-Flandres.

Le père Benoît de Sinety a exprimé son regret quant à l'absence de célébration finale ou de moment de recueillement officiel pour marquer la fin du lieu. Cette fermeture brutale, sans transition ni hommage public, laisse les fidèles et les bénévoles avec un sentiment d'inachevé. L'histoire de La Passerelle restera comme un exemple de la complexité des relations entre l'Église et les gestionnaires de centres commerciaux modernes.

Les prochaines étapes concerneront la décharge des locaux et la mise en œuvre des nouveaux projets de Westfield Euralille. Pour le diocèse de Lille, cette fermeture rappelle l'importance cruciale de la vigilance administrative dans la gestion des biens ecclésiaux. L'éviction de La Passerelle illustre les défis croissants auxquels font face les structures religieuses traditionnelles pour maintenir leur visibilité et leur accessibilité dans un espace urbain en constante mutation et réorganisation commerciale.