Fermeture définitive de la Cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines : une perte pour l'insertion

La Cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, installée à Trappes, a fermé ses portes après la suppression de sa subvention par l'agglomération. Plus de 3 000 personnes par an étaient accompagnées vers l'emploi.

La Cité des métiers de Saint-Quentin-en- Yvelines , située à Trappes dans les Yvelines , a définitivement fermé ses portes. Cette fermeture fait suite à la décision de l'agglomération de Saint-Quentin-en- Yvelines de supprimer la subvention annuelle qui permettait le fonctionnement de cette association d'insertion et d'orientation professionnelles.

Installée dans la zone d'activités du Buisson de la Couldre, cette structure accueillait chaque année plus de 3 000 personnes, dont des publics très éloignés de l'emploi. Des ateliers d'informatique, des conseils en CV et des accompagnements personnalisés y étaient proposés. La suppression de la subvention, officialisée par un courrier de l'agglomération daté du 15 avril 2026, a conduit à la liquidation judiciaire et au licenciement économique des quatre salariés.

L'association avait déjà été placée sous administration judiciaire six mois avant l'annonce officielle, dans l'attente des résultats des élections municipales et communautaires de mars et avril 2026. L'espoir d'un changement de majorité et d'un possible rétablissement des financements n'a pas abouti, malgré l'arrivée de Lorrain Merckaert (DVD) à la présidence de l'agglomération, remplaçant Jean-Michel Fourgous (LR). L'agglomération a justifié sa décision par le contexte économique actuel et la redéfinition de sa stratégie en matière d'insertion et d'orientation professionnelle.

Le président de l'association déplore cette issue, soulignant que la Cité des métiers avait aidé de nombreuses personnes à reprendre confiance et à améliorer leurs CV. Cette fermeture représente une perte significative pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui comptait sur cette structure pour accompagner les demandeurs d'emploi, les jeunes et les personnes en reconversion. Les ateliers d'informatique étaient particulièrement prisés par les publics éloignés du numérique.

Plusieurs élus locaux et associations ont exprimé leur regret face à cette décision, craignant un recul de l'offre d'insertion dans la région. La Cité des métiers avait déjà été relancée il y a dix ans, après une première fermeture. Cette fois, les perspectives de réouverture semblent inexistantes. Les salariés, convoqués prochainement pour une procédure de licenciement économique, se retrouvent sans emploi, tandis que les usagers doivent chercher d'autres solutions pour leurs démarches d'orientation.

L'impact de cette fermeture dépasse le simple cadre local. Dans un contexte où le chômage reste élevé dans certaines zones des Yvelines, la disparition d'un acteur clé de l'insertion professionnelle interroge sur les priorités des collectivités. Certains observateurs pointent du doigt une tendance à réduire les financements associatifs au profit de dispositifs jugés plus efficaces ou plus visibles politiquement. Pourtant, la Cité des métiers avait fait ses preuves en matière de retour à l'emploi et de lutte contre l'exclusion numérique.

Des témoignages d'anciens bénéficiaires évoquent un accompagnement de qualité, humain et adaptable. La question se pose désormais de savoir comment le territoire pourra compenser cette perte, alors que les structures alternatives sont rares ou saturées. Les prochains mois seront décisifs pour observer les conséquences de cette décision sur le tissu social et économique de Saint-Quentin-en-Yvelines





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