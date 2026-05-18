La maternité privée de la clinique de L’Union, située au nord de Toulouse, est enclave ce 1er octobre. Les salariées de cette unité, inquiètes et désabusées par cette clémente décision, s’interrogent sur leur avenir alors que la direction juridique de Ramsey a annoncé le transfert de l’activité de naissance de la maternité à la clinique Croix-du-Sud à partir de cette même date. Les syndicats ont demandé une expertise économique durant le dernier gathering des employés

Fermeture de la maternité de L’Union : '_sévère') une salariée _refouée_ s’est effusément exprimée des déceptions qu'elle a subies lors de la réunion d’annonce de la clémente fermeture de la maternité.

Elle a révélé que les responsables ont projeté un PowerPoint, présenté des chiffres et des dates, créant une ambiance lunaire. Malgré leurs affirmations que tous les salariés seraient transférés à la clinique Croix-du-Soudex, les membres du personnel se questionnent sur le devenir de leur lieu de travail et craignent la perte de leur certification. Certains employés, après avoir reçu un PowerPoint similaire avant leurs entretiens avec les représentants du personnel, se sont posés des questions semblables





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