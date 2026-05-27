Fermeture de la maternité de l'Union : les opposants montent au créneau

La députée LFI Anne Stambach-Terrenoir et plusieurs maires et élus du nord toulousain ont adressé un courrier à la direction de la clinique de l'Union pour demander un réexamen de la décision de fermeture prévue pour l'automne 2026.

Les opposants à la fermeture de la maternité de la clinique de l'Union haussent le ton. La députée LFI Anne Stambach-Terrenoir, accompagnée de maires et élus du nord toulousain, a adressé ce mardi 26 mai un courrier à la direction de l'établissement pour demander un réexamen de cette décision prévue pour l'automne 2026.

Dans leur courrier, les élus affirment qu'il n'est pas acceptable que des logiques de concentration et de rentabilité conduisent à fragiliser l'accès aux soins de proximité pour des centaines de familles du nord toulousain. Ils demandent à la direction de la clinique de revoir la décision de fermeture et d'étudier toutes les alternatives permettant son maintien ou sa transformation sans disparition de l'activité obstétricale.

La maternité de L'Union transférée à La Croix du Sud : 'Ce n'est pas une fermeture mais un regroupement', assure le groupe Ramsay Santé. Les élus évoquent également de nombreuses incertitudes concernant le devenir du personnel et les conditions de transfert évoquées par la direction. Le courrier est signé par Anne Stambach-Terrenoir, députée de la 2e circonscription de Haute-Garonne, ainsi que par plusieurs maires et élus locaux.

Les signataires disent désormais attendre des réponses à la hauteur des enjeux de santé publique et de cohésion sociale soulevés par ce dossier sensible pour le nord de l'agglomération toulousaine





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