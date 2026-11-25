L'association La Boite à Malice ferme son dépôt-vente à Saint-Mars-la-Jaille en janvier 2027 pour raisons financières. Un projet associatif innovant en Loire-Atlantante qui s'arrête après trois années d'activités.

L'association La Boite à Malice annoncera la fermeture définitive de son dépôt-vente associatif situé dans la commune de Saint-Mars-la-Jaille, en Loire-Atlantique, pour le mois de janvier 2027. Cette décision, qui met un terme à une initiative locale ayant vu le jour il y a trois ans, est directement imputable à l'incapacité des ventes à couvrir les frais de fonctionnement mensuels croissants de la boutique.

Un Concept Innovant Arrivé à Point de Rupture Financière

La Boite à Malice a ouvert ce magasin durant près de trois années, proposant un concept basé sur le principe des bourses aux vêtements et à la puériculture initiées par l'association dès 2008. Le site accueillait une large gamme de produits de seconde main, incluant des articles de puériculture, des jeux, des jouets, des livres et des vêtements pour enfants. Un rayon dédié aux adultes, tant pour les hommes que pour les femmes, a également été intégré et a rencontré un succès notable auprès de la clientèle locale.

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Le magasin, ouvert uniquement les week-ends, visait initialement à recruter des bénévoles supplémentaires afin d'étendre ses horaires d'ouverture sur la semaine. Malgré des appels réguliers au secours lancés par les Malicieuses, le nombre de volontaires n'a pas suffi à inverser la tendance économique. Le groupe de référentes bénévoles, qui se décrit comme attaché à la seconde main comme une seconde nature, constate que les revenus actuels ne parviennent plus à financer les charges fixes de l'exploitation.

Dernières Opérations Commerciales et Recherche de Repreneur

En l'absence de repreneur potentiel capable de reprendre la gestion du fonds, la boutique cessera définitivement son activité le 31 janvier 2027. Pour permettre aux clients de profiter des derniers articles avant la fermeture, une remise exceptionnelle de 20 % sera appliquée sur l'ensemble des jeux, jouets, livres et vêtements de fêtes dès le samedi 28 novembre et ce, pendant une durée d'un mois. Cette période de soldes est conçue pour offrir des cadeaux de Noël à moindre coût.

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Le mois de janvier 2027 marquera l'organisation d'un grand déstockage général. Les Malicieuses invitent fermement toute personne intéressée par une reprise de l'activité à se rapprocher directement du magasin pour obtenir des renseignements complémentaires. Elles expriment leur cœur lourd de quitter un projet qui répondait pourtant bien à la demande du secteur, malgré l'investissement, le travail et la créativité sans faille déployés par leur équipe.

Histoire Longue et Héritage de l'Association dans la Loire-Atlantique

L'histoire de La Boite à Malice remonte à 2007, née de la volonté d'un collectif de mères, d'assistantes maternelles et de nounous de créer un lieu alternatif de garde d'enfants. Pendant plus de dix ans, l'association a organisé des réunions sur la parentalité, des ateliers ludiques et créatifs, ainsi que des actions en faveur de la jeunesse, comme l'élargissement des horaires du centre aéré et la création du foyer des jeunes.

La création du Relais d'Assistance Maternelle (Ram), puis du multi-accueil Les Cabrioles en 2016, constitue l'aboutissement d'un long travail de collaboration avec les différentes municipalités de la région. En 2018, la commune nouvelle a regroupé tous ces services au sein d'un pôle enfance jeunesse, intégrant les structures portées par l'association. Depuis vingt ans, La Boite à Malice demeure une force de proposition active, notamment dans les domaines de l'économie sociale, solidaire et circulaire.

Même si le dépôt-vente ferme ses portes, l'association reste ouverte à toute personne souhaitant s'investir dans ses projets futurs. Les nouvelles idées et initiatives sont déjà prévues pour 2027, témoignant de l'enthousiasme continu des bénévoles face aux nouveaux défis à relever dans le secteur de l'action sociale et solidaire en Loire-Atlantique.