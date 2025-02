Fermeture de classes dans le privé pour ouvrir des classes publiques à Paris

Le groupe Communiste et citoyen (GCC) propose de fermer 50 classes dans l'enseignement privé à Paris pour en ouvrir 50 dans le secteur public. Ce vœu intervient dans un contexte de suppression de 198 postes dans l'enseignement public à Paris, suscitant des protestations des enseignants.

Le groupe Communiste et citoyen (GCC) a présenté au Conseil de Paris , jeudi 13 février, un vœu visant à fermer 50 classes dans l' enseignement privé pour en ouvrir 50 dans le secteur public. Ce vœu intervient dans un contexte tendu marqué par la suppression de 198 postes dans l' enseignement public à Paris pour la prochaine rentrée, dont 110 dans le premier degré.

Cette décision, annoncée par la ministre de l'éducation nationale Élisabeth Borne, a suscité une forte protestation de la part des enseignants parisiens, qui ont massivement en grève le mardi 11 février. Les suppressions parisiennes représentent 40 % des suppressions de postes annoncées en France pour septembre. Le rectorat de Paris a toutefois assuré le maintien d'un taux d'encadrement à 20 élèves par classe.Malgré la perte de 33 689 élèves dans les écoles publiques parisiennes depuis 2010, et les prévisions de 3 200 élèves en moins pour la rentrée 2025, la situation n'est pas la même dans l'enseignement privé sous contrat. Le rectorat a demandé le retrait de 45 emplois pour les établissements catholiques et 5 dans le privé non confessionnel. Jean-Noël Aqua, conseiller de Paris (GCC) et porte-parole du vœu, estime qu'il n'y a pas de raison que les fermetures de classes, liées à la démographie, n'affectent pas de façon proportionnelle le privé, qui représente 31 % des élèves scolarisés à Paris, par rapport au public. Cet enjeu n'est pas nié du côté de l'enseignement catholique, qui a constaté une évolution du profil des familles qui le choisissent depuis les années 2000. Il a signé un protocole avec le ministère de l'éducation en 2023 pour participer à l'effort de mixité sociale. « Une vision faussée est de croire que c'est le privé qui choisit ses élèves, mais c'est le contraire, ce sont les parents qui choisissent l'école privée », déclare un représentant de l'enseignement catholique. « Mais si l'on nous enjoint à fermer des classes alors que la demande est là, nous deviendrons encore moins accessibles, alors même qu'on nous demande de renforcer la mixité sociale dans nos établissements.





Éducation Paris Enseignement Public Enseignement Privé Fermeture De Classes Mixité Sociale

