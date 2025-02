Fermeture administrative de l'Atlantique : Le buffet géant à volonté d'Albi impliqué dans une enquête pour trafic d'êtres humains

Le buffet géant à volonté 'L'Atlantique' d'Albi a été fermé administrativement pour une période de 3 mois suite à un contrôle de l'inspection du travail révélant des faits de travail dissimulé. Ce contrôle intervient dans le cadre d'une enquête judiciaire ouverte pour trafic d'êtres humains impliquant le dirigeant et ses associés.

Sur la porte d'entrée du buffet géant à volonté, l'Atlantique, rue Francisco Goya à Albi, une simple feuille est scotchée avec l'inscription manuscrite 'Fermé'. À l'intérieur de l'établissement, les couverts sont encore disposés sur les tables. Le sapin de Noël est toujours là aussi.

Le restaurant, qui a connu un franc succès depuis son ouverture en octobre 2023, a brusquement fermé ses portes le mois dernier, la direction annonçant le 14 janvier sur la page Facebook du restaurant une fermeture provisoire 'pour des raisons indépendantes de notre volonté', sans plus d'explications. Et pour cause : la veille, le dirigeant de l'établissement et ses quatre associés, dont son épouse, avaient été interpellés à Albi et en région parisienne dans le cadre d'une enquête pour trafic d'êtres humains. L'Atlantique Nouveau contrôle de l'inspection du travail Si certains clients espéraient une éventuelle réouverture du buffet géant à volonté, celle-ci semble bien compromise. La préfecture du Tarn vient en effet de publier un arrêté daté du 7 février dernier, ordonnant la fermeture administrative de l'Atlantique pendant une période de 3 mois. Cette sanction découle d'un contrôle réalisé par l'inspection du travail le 15 novembre dernier, une 'contre-visite' durant laquelle il a été constaté la présence d'une salariée de nationalité hongroise, embauchée le matin même et qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'Urssaf ni d'une inscription sur le registre unique du personnel. Des faits de nature à constituer l'infraction de travail dissimulé. Le préfet du Tarn Laurent Buchaillat précise dans cet arrêté de fermeture temporaire que depuis l'ouverture du restaurant, 'l'employeur a régulièrement déclaré ses salariés à l'Urssaf postérieurement à leur embauche et ce, en dépit de plusieurs rappels de la réglementation notifiés par les agents de l'inspection du travail'. Sur le plan judiciaire, l'enquête dirigée par la juge d'instruction du tribunal d'Albi, Claire Marie de Agostini, suit son cours. Les chefs d'accusation qui pèsent sur le dirigeant du restaurant et trois de ses associés, qui restent présumés innocents, sont nombreux : traite des êtres humains en bande organisée ; emploi, en bande organisée, d'étranger non muni d'une autorisation de travail ; exécution, en bande organisée, d'un travail dissimulé ; aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine ; rétribution inexistante ou insuffisante de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes ; soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail indignes ; et blanchiment en bande organisée. L'enquête avait été ouverte par le parquet d'Albi après un contrôle du comité opérationnel départemental de lutte anti-fraude (CODAF) du Tarn le 29 avril dernier. Les services de l'État avaient alors découvert l'existence d'un véritable taudis à l'étage du restaurant, où étaient hébergés des travailleurs en situation irrégulière





TRAITE D'êtres HUMAINS FERMETURE ADMINISTRATIVE ALBI RESTAURANTS INSPECTION DU TRAVAIL CODAF DROIT DU TRAVAIL

