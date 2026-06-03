Fermes en fête dans les Hautes-Pyrénées : un rendez-vous incontournable pour les agriculteurs et les citoyens

Fermes en fête est une initiative qui vise à renforcer le lien entre les agriculteurs et les citoyens en valorisant les circuits courts, la traçabilité et le savoir-faire local. Sept exploitations des Hautes-Pyrénées ouvrent leurs portes pour proposer des animations, des circuits découverte, des dégustations et des repas. Cette édition 2026 de Fermes en fête est une occasion unique pour le grand public de découvrir les exploitations et de comprendre dans quelles conditions sont cultivés ou élevés les produits des Hautes-Pyrénées.

Les fermes des Hautes-Pyrénées ouvrent leurs portes : glaces, maisons de Hobbits, troupeaux et repas fermiers pour renouer le lien entre agriculteurs et citoyens. Charline Castera, élue à la chambre d'agriculture et membre du bureau, entourée d'Océane, animatrice de Bienvenue à la ferme et Elodie Villery, élue à la chambre d'agriculture, présentent l'édition 2026 de Fermes en fête.

L'agritourisme s'invite dans les Hautes-Pyrénées avec Fermes en fête. Sept exploitations ouvrent leurs portes pour valoriser les circuits courts, la traçabilité et le savoir-faire local, renforçant le lien entre producteurs et visiteurs. L'occasion pour le grand public de découvrir les exploitations et de comprendre dans quelles conditions sont cultivés ou élevés les produits des Hautes-Pyrénées, la réalité du métier d'agriculteur... de se régaler et de faire le plein de bons produits au passage. Bienvenue dans les fermes.

Suivez le guide. Bienvenue à la ferme... pour vous régaler et échanger avec les agriculteurs. Pour cette nouvelle édition de Fermes en fête, sept exploitations des Hautes-Pyrénées réparties sur l'ensemble du département ouvrent leurs portes en grand, proposent des animations, des circuits découverte, des dégustations, des repas... Nous notons un véritable regain pour les circuits courts, explique Charline Castera, élue à la chambre d'agriculture et membre du bureau.

Les consommateurs veulent savoir d'où viennent les produits qu'ils consomment, qui les fait. Cette fête est une bonne occasion de créer un contact avec les agriculteurs, de découvrir la réalité de l'agriculture dans les Hautes-Pyrénées à l'aune des dernières crises agricoles. L'agriculture est un pilier de l'économie départementale, souligne Charline Castera. Les circuits courts fonctionnent, les ventes à la ferme progressent.

De nombreux touristes viennent dans les fermes durant l'été. Avec la vente directe, les consommateurs cherchent la qualité et la traçabilité des produits. Et cela permet de renforcer le lien entre les agriculteurs et la société.

Cette année, on pourra approcher des chevreaux et déguster des glaces à la ferme rustanaise, découvrir les pépinières de Tournay, participer à un repas fermier et à un escape game à la ferme des 2 CAP, visiter des maisons de hobbits à la ferme Trencalli, apprécier une tisane après avoir vu où elle a poussé aux Jardins d'Olha, approcher les troupeaux du GAEC du Cilh, ou enfin se régaler avec Les confitures de Solange. Une diversité à la mesure de la richesse de l'agriculture des Hautes-Pyrénées.

Le réseau Bienvenue à la ferme, qui est dynamique, est un gage de qualité et d'authenticité, précise Océane, animatrice du réseau dans les Hautes-Pyrénées. C'est d'ailleurs le premier réseau national de vente directe. Cette année, il n'y a pas plus d'exploitations mobilisées car, pour nombre d'entre elles, la période est très chargée. Il y a les éleveurs qui font transhumer leurs troupeaux, d'autres qui sont occupés sur des travaux urgents.

Au-delà de l'opération Fermes en fête, les exploitations du réseau développent de plus en plus d'activités liées à l'agritourisme qui peuvent offrir des compléments de revenus intéressant les exploitants, indique encore Élodie Villery, élue à la chambre d'agriculture. Les curieux, les familles pourront visiter chaque ferme, ou au choix faire des circuits. Les agriculteurs se mettent en quatre pour réserver le meilleur accueil aux visiteurs d'un jour. Préparez vos visites et découvrez chaque exploitation.

Pour accéder de nouveau à cet article, c'est enrichissant de partager notre lieu de vie... Bienvenue à la ferme promeut l'harmonie entre l'homme et les animaux en Aveyron Bienvenue à la ferme dans le Gers : Haras du Rambert, domaine de Jean-Bon, Ferme Fleurie... Les portes s'ouvrent tout l'été





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