Fermentalg : Vers un équilibre financier d'ici 2026

La société libournaise Fermentalg, spécialisée dans le développement de produits à base de microalgues, vise un équilibre financier d'ici deux ans. Après une année record, l'entreprise renforce son approche commerciale et se positionne sur des marchés porteurs tels que la nutrition infantile, la diététique et les compléments alimentaires.

La société libournaise Fermentalg consolide sa vision industrielle et commerciale. L'entreprise s'est fixé l'objectif d'atteindre l'équilibre financier d'ici deux ans. « Un changement culturel », déclare Pierre Josselin, directeur général de Fermentalg , pour décrire l'orientation donnée depuis son arrivée aux commandes de l'entreprise en mai 2023.

Cette réorganisation s'inscrit dans la droite ligne du mandat qui lui a été confié: le développement de la commercialisation des produits élaborés à partir de microalgues, notamment les compléments alimentaires oméga-3 et les colorants alimentaires. Fermentalg vient de réaliser une année record, en triplant ses ventes et portant son chiffre d'affaires à 11,5 millions d'euros.L'entreprise s'appuie sur des marques déposées dans le domaine des lipides, avec des débouchés dans les compléments alimentaires, l'alimentation fonctionnelle, la nutrition infantile et même l'alimentation animale. Sa gamme Origins, concentrée en oméga-3, est un exemple notable. Fermentalg développe également des colorants alimentaires bleus sous le label Everzure, en partenariat avec le géant suisse Givaudan, et de la photosynthèse intensifiée via CarbonWorks, une joint-venture avec Suez. Fermentalg renforce ainsi son approche marketing et commerciale avec une stratégie orientée client, anticipant les marchés et proposant des solutions sur mesure dans un secteur hyperconcurrentiel. Les huiles issues des microalgues visent à se faire une place à l'ombre des huiles de poisson, tout en poursuivant de manière volontariste sa progression sur des segments stratégiques tels que la nutrition infantile, la diététique, les compléments alimentaires et l'alimentation animale.L'entreprise vise les marchés mondiaux avec une priorité donnée aux États-Unis et la Chine. Les applications cosmétiques offrent également une large marge de progression, notamment dans le domaine des soins de la peau. Fermentalg précise qu'« des brevets sont en cours de dépôt » et qu'il est en contact avec « de grands noms du secteur ». Des pistes sont également étudiées dans le secteur de l'aquaculture. Pour les colorants alimentaires bleus, Fermentalg attend un feu vert des autorités américaines (FDA) dans le courant de l'année et espère une décision similaire de l'Efsa d'ici fin 2025. Fermentalg, actuellement cotée sur Euronext Growth Paris, a dopé son capital avec l'entrée de son partenaire industriel Huvepharma, portant à environ 40 % la part du « long terme » dans son actionnariat. L'entreprise, qui depuis ses débuts en 2009 n'a pas encore atteint la rentabilité, mise sur une croissance soutenue et vise un équilibre de l'Ebitda à fin 2026, avec un objectif affiché de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires





