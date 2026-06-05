Fermées et restreintes de circulation et de stationnement à Abbeville pour le carnaval et le mémorial Willecoq

Le week-end du 6 et 7 juin 2026, plusieurs rues seront fermées à la circulation et des stationnements interdits à Abbeville (Somme) en raison du mémorial Willecoq et du carnaval. Le dimanche 7 juin, à partir de 12h0 et jusqu'à la fin des opérations de nettoyage, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits, sauf véhicules de secours, sécurité et véhicules autorisés.

Plusieurs rues seront fermées à la circulation et le stationnement sera restreint ce week-end à Abbeville avec le carnaval et le mémorial Willecoq. À l'occasion du mémorial Willecoq et du carnaval, plusieurs rues seront fermées à la circulation et des stationnements interdits à Abbeville (Somme) ce week-end du 6 et 7 juin 2026.

Le dimanche 7 juin, à partir de 12h0 et jusqu'à la fin des opérations de nettoyage, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits, sauf véhicules de secours, sécurité et véhicules autorisés.

Les rues fermées à la circulation comprennent le Boulevard Vauban Voie Ouest, la Place du Général de Gaulle - partie comprise entre la Chaussée du Bois et le Boulevard Vauban (au droit du Relais Vauban), la Chaussée du Bois, la Rue Josse van Robais - partie comprise entre la Chaussée du Bois et la sortie du parking arrière de la salle des fêtes, la Place du Pilori, la Rue des Lingers, la Place Max Lejeune, la Rue Jean de Ponthieu, la Place de l'Amiral Courbet y compris le petit parking devant l'enseigne Réponse Lit, la Rue des Teinturiers, la Chaussée Marcadé - partie comprise entre la Rue des Teinturiers et la rue du Moulin Richebourg Rue du Moulin Richebourg, le Quai de la Pointe y compris le parking à l'angle de la rue aux Mulets, la Rue Pasteur, la Petite Rue Notre Dame, la Place Bonaparte, la Rue de l'Hôtel Dieu - partie comprise entre la Place Bonaparte et la rue de l'lsle, la Rue Saint Vulfran, le Parvis Saint Vulfran, la Rue du Pont aux Brouettes, la Rue Maréchal Foch, la Rue Saint Gilles.

Le stationnement sera restreint dans les rues suivantes : la Place du Général de Gaulle sur une demi-chaussée - partie comprise entre la Chaussée du Bois et la voie Ouest du boulevard Vauban, la Rue du Saint-Esprit, la Rue du Saint Sépulcre, la Rue Charlet, la Rue Boucher de Perthes - partie comprise entre la rue des Minimes et la Rue des Lingers, la Rue Jeanne d'Arc, la Rue Sainte Catherine - Entre la Place de l'Amiral Courbet et la sortie du parking jouxtant la station de service Total, la Rue François de Poilly - partie comprise entre la rue Chasserat et la Rue des Teinturiers, la Rue Jules Magnier, la Rue Duchesne de Lamotte, la Chaussée Marcadé dans sa totalité, la Rue Pierre Sauvage (dans le sens rue de l'Eauette vers la Chaussée Marcadé), la Rue Ledien (dans le sens de la Chaussée Marcadé vers le Pont Ledien), la Rue Canteraine (dans le sens du Boulevard de la République vers la Chaussée Marcadé), la Rue Vieille Porte Marcadé (dans le sens du Boulevard de la République vers la Chaussée Marcadé), le Pont Ledien, la Rue Lesueur, la Rue du Chevalier La Barre, la Rue des Grandes Ecoles, la Place Bonaparte, le Pont de Talance, la Rue Lefebure de Cerisy, le Passage du Marché aux Herbes, la Rue du Pont d'Amour - partie entre le Parvis Saint Vulfran et la sortie du parking des Jacobins, la Place Jacques Becq - partie entre les Monoprix et la rue du Maréchal Foch, la Rue des Nattiers (entre la rue Rochester et la rue Saint Gilles), la Rue du Prayel (entre la rue de la Tannerie et la rue Saint Gilles), la Place de la Marne (entre la Rue Saint Gilles et le Boulevard Vauban - voie Ouest, la Rue à Borel, la Rue de la Cour Ponthieu, la Place de l'Abbé Carpentier, l'Avenue du Champ de Foire : entre la rue Dumont et le boulevard Vauban voie Ouest





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