Feria de Dax 2027 : Appel à candidatures pour l'affiche officielle

La Ville de Dax lance un concours pour l'affiche de la Feria 2027. Les artistes soumis à sélection seront votés par le public pour désigner le gagnant final.

La Ville de Dax a officiellement annoncé le lancement d'un appel à candidatures destiné à la création de l'affiche officielle pour l'édition 2027 de la Feria. Cet événement majeur se tiendra dans la ville landaise du 11 au 15 août prochain. Cette démarche marque une évolution significative dans la stratégie culturelle de la municipalité pour la gestion de cet héritage festif.

Détails du concours d'affiche

Le processus de sélection des artistes créateurs s'ouvre au public à partir du lundi 16 novembre 2026 et se clôturera le 11 décembre 2026. Cette période est exclusivement dédiée à la réception des dossiers de candidature. Les graphistes, illustrateurs, artistes et étudiants en arts graphiques ou design sont formellement invités à participer à cette initiative. La Ville de Dax sollicite le dépôt de portfolios complets pour évaluer les univers artistiques, le niveau de créativité et les savoir-faire techniques des postulants.

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Sélection des artistes lauréats

À l'issue de la phase de dépôt des candidatures, une commission municipale dédiée procédera au tri rigoureux des dossiers. Elle sélectionnera cinq artistes qui seront invités à poursuivre la démarche. Ces cinq finalistes recevront un cahier des charges commun détaillé. Ils devront produire une affiche originale respectant les directives établies par la ville pour l'événement de 2027.

Chaque artiste retenu au stade final bénéficiera d'une prime de participation forfaitaire de 500 euros. Cette rémunération vise à compenser les heures de travail investies dans la conception de leur proposition artistique. Cette mesure garantit une reconnaissance financière pour les talents retenus avant même le vote du public.

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Implication citoyenne et vote public

La grande nouveauté pour cette édition est le retour d'un mécanisme de vote direct des citoyens. Cette initiative permet aux Dacquois, aux Landais et aux amoureux de la Feria de participer activement à la sélection. Les cinq créations retenues par la commission feront l'objet d'une exposition publique dédiée. Cette exposition se déroulera du 15 au 26 mars 2027.

Les lieux d'exposition sont précisément fixés à l'office de tourisme de Dax et sur le parvis de la mairie. En parallèle de cette consultation physique, un vote en ligne sera organisé. Ce scrutin numérique permettra aux participants de choisir leur affiche préférée. Ce vote public cohabitera avec l'évaluation d'un jury professionnel indépendant.

Récompense et annonce officielle

L'annonce du résultat final est fixée au 2 avril 2027. L'affiche lauréate sera officiellement dévoilée à cette date. La publication se fera via les supports de communication officiels de la Ville de Dax et dans la presse locale et régionale. Cette date intervient plusieurs mois avant l'ouverture de la feria.

L'auteur de l'affiche gagnante percevra une dotation totale de 4 000 euros. Cette somme inclut la cession des droits de propriété intellectuelle associés à l'œuvre. Il faut remonter dix ans en arrière pour retrouver une telle implication du public dans le choix d'un projet parmi cinq présélectionés.