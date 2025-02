Fenix Toulouse sous le coup de la grippe avant son entrée en Ligue européenne

Le Fenix Toulouse affronte Tatabanya ce soir dans le tour principal de la Ligue européenne. L'équipe est affaiblie par une forte grippe, ce qui a limité les entraînements. Le capitaine Maxime Gilbert, de retour à son meilleur niveau, est confiant malgré les difficultés.

Le Fenix Toulouse se trouve dans une situation délicate avant son entrée dans le tour principal de la Ligue européenne de handball. Une forte grippe a affecté l'équipe ces derniers jours, obligeant le staff à composer avec un groupe réduit lors des entraînements. Danijel Andjelkovic espère que tous ses joueurs seront remis à temps pour le match contre les Hongrois de Tatabanya ce soir.

Le coach toulousain est frustré par la situation, affirmant qu'ils n'ont pas pu préparer le match dans les meilleures conditions. Cette rencontre est d'une importance capitale, car en cas de victoire toulousaine, l'équipe se mettrait en position favorable pour la qualification. Maxime Gilbert, le capitaine du Fenix, semble être de retour à son meilleur niveau après une longue période d'absence due à une opération du genou et une déchirure aux adducteurs. Il est prêt à guider son équipe vers la qualification pour le play-off de la Ligue européenne. Dans le groupe IV du tour principal, où Flensburg-Handewitt (ALL) est le favori pour la première place et la qualification directe pour les quarts de finale, Toulouse, Gummersbach et Tatabanya se disputent les places qualificatives pour le play-off. Toulouse et Gummersbach ont un léger avantage avec 2 points, contre zéro pour les Hongrois. Maxime Gilbert reconnaît l'enjeu de ce premier match et se montre prudent face à Tatabanya, une équipe européenne expérimentée avec un effectif impressionnant, notamment le Croate Mateo Maras, futur joueur de Paris. Danijel Andjelkovic qualifie Tatabanya d'une équipe de qualité, avec une défense en 0-6 ou 1-5 très solide et des joueurs de grande taille. L'équipe hongroise est composée de joueurs tels que Maras, Dissinger, Przytula, Topic et Gimenez, tous mesurant au moins 2 mètres. Les Toulousains vont tenter de déstabiliser cette défense solide avec leur jeu rapide et leurs montées de balles éclair. Malgré les difficultés de préparation, Maxime Gilbert est confiant quant à la capacité de son équipe à atteindre ses objectifs. Il souligne que la préparation n'est pas la seule variable dans une rencontre. Il reconnaît que dans le sport de haut niveau, il y a toujours des imprévus et des absences, et que l'adaptation et l'improvisation sont essentielles.





Handball Ligue Européenne Fenix Toulouse Tatabanya Grippe Maxime Gilbert

