Fenerbahçe Critique Férocement Galatasaray Après le Départ Précipité de l'Adana Demirspor

Une dispute entre Galatasaray et Adana Demirspor a dégénéré en une polémique majeure, avec Fenerbahçe qui accuse Galatasaray de corruption et de manipulations. L'Adana Demirspor a quitté le terrain avant la fin du match, se plaignant de décisions arbitrales controversées.

Ce dimanche, une nouvelle polémique a secoué le football turc avec l'arrêt inattendu d'un match entre Galatasaray et l' Adana Demirspor . À la demi-heure de jeu, les visiteurs ont décidé de quitter le terrain, se déclarant lésés par les décisions arbitrales. Ce départ précipité a provoqué de vives réactions, notamment de la part du grand rival de Galatasaray , le Fenerbahçe .

Dans un communiqué publié dimanche soir, Fenerbahçe a vivement critiqué les pratiques du leader du championnat turc, accusant Galatasaray de corruption et de manœuvres visant à manipuler le jeu. Le club d'Istanbul a dénoncé « les contrats irréguliers, les billets vendus au marché noir et les publicités de paris illégales », affirmant que ces actions nuisent à l'image du football turc et à la Fédération turque de football. Fenerbahçe a également reproché à Galatasaray d'utiliser ses médias pour diffuser une image biaisée et de tromper le public avec des déclarations insincères.Le Fenerbahçe a conclu son communiqué en déclarant que grâce aux pratiques de Galatasaray, il n'y a plus de confiance ni de justice dans le football turc. Le club a également ironisé en affirmant que Galatasaray était toujours la victime dans ces histoires, malgré ses propres actions. Galatasaray, quant à lui, a exprimé son regret face aux agissements des joueurs de l'Adana Demirspor. Le directeur technique du club, Okan Buruk, a qualifié cette situation de « grande perte pour le football turc », exprimant sa tristesse et son désaccord avec l'attitude des joueurs de l'Adana. En choisissant de ne pas reprendre le match, l'Adana Demirspor risque de lourdes sanctions. Le club pourrait être déclaré perdant par forfait et perdre 3 points. L'issue de cette affaire sera probablement tranchée par le Conseil de discipline du football professionnel turc.





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Football Galatasaray Adana Demirspor Fenerbahçe Corruption Arbitrage Décisions Polémique

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Adana Demirspor abandonne un match de championnat face à Galatasaray après un penalty contestéLes joueurs d'Adana Demirspor ont quitté le terrain lors de leur match face à Galatasaray, protestant contre un penalty accordé à Dries Mertens. Les arbitres ont jugé que Semih Güler, le défenseur d'Adana Demirspor, avait commis une faute sur Mertens, malgré le contact semblant inexistant. Le club d'Adana Demirspor, estimant être victime d'injustices arbitrales, a refusé de reprendre le match, entraînant son arrêt définitif.

Lire la suite »

Turquie : Scène surréaliste, l’Adana Demirspor arrête son match contre Galatasaray pour protester contre un penaltyS’insurgeant contre une « corruption arbitrale », la lanterne rouge du championnat turc a choisi de rentrer aux vestiaires à la demi-heure de jeu (à 1-0), dimanche sur la pelouse du leader Galatasaray, que son rival Fenerbahçe a ensuite ciblé

Lire la suite »

Dans un communiqué, Fenerbahçe dénonce un arbitrage pro Galatasaray systématiqueFenerbahçe a publié ce dimanche un communiqué affirmant qu'un nouveau match de Championnat turc, contre Istanbul Basaksehir ce dimanche, « a été donné » à Galatasaray par l'arbitre. Une habitude systématique selon le club de José Mourinho.

Lire la suite »

Fenerbahçe l\u00e9gère Galatasaray'i et la victoire du derbyLe derby du Championnat turc entre Fenerbahçe et Galatasaray s'est soldé par une nouvelle victoire de Fenerbahçe (3-2) malgré la domination de Galatasaray et l'enthousiasme de ses supporters. Ngapeth a marqué 20 points et Patry 42.

Lire la suite »

« À cause de vous, il n'y a plus ni confiance ni justice » : Les dirigeants de Fenerbahçe s'insurgent après...Dans un communiqué publié dimanche en fin d'après-midi, les dirigeants de Fenerbahçe se sont violemment attaqués à ceux de Galatasaray après l'interruption de leur match face à l'Adana Demirspor en Süper Lig. L'escalade des tensions continue entre les deux clubs, qui seront opposés le 23 février prochain.

Lire la suite »

Gabby Williams : entre WNBA, Fenerbahçe et l'EuroGabby Williams, star des Bleues, s'est confiée à Ouest France après une période de repos bien méritée. La joueuse américano-française évoque ses difficultés à jongler entre ses engagements en WNBA, à Fenerbahçe Istanbul et avec l'équipe de France pour l'Euro 2023.

Lire la suite »