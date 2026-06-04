Féminicide à Martigues : une femme de 25 ans assassinée par son compagnon

Une femme de 25 ans a été assassinée à son domicile lundi soir à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Elle a reçu 58 coups de couteau. Le compagnon de la victime a été déféré devant la justice.

Une femme de 25 ans a été assassinée à son domicile lundi soir à Martigues , dans les Bouches-du-Rhône. Elle a reçu 58 coups de couteau.

Le compagnon de la victime a été déféré devant la justice. Un nouveau féminicide a coûté la vie à une femme de 25 ans. Son corps a été retrouvé gisant au sol et baignant dans son sang dans son appartement, lundi 1er juin, à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. À l'arrivée des secours, elle était en arrêt cardio-respiratoire.

Les pompiers et le Smur n'ont pas pu la maintenir en vie. L'autopsie a indiqué qu'elle avait reçu 58 coups de couteau sur tout le corps, localisés sur le torse, la tête et le cou. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence a mentionné, dans un communiqué de presse, la présence de 58 plaies compatibles avec l'emploi d'un instrument piquant ou tranchant. Le compagnon de la victime, un homme d'origine tunisienne de 30 ans, a été interpellé.

Placé en garde à vue, il a indiqué ne pas être à l'origine des coups de couteau. Mais au regard des constatations et des premières investigations, il a été déféré devant la justice. Il a été présenté à un juge d'instruction, mercredi 3 juin, pour homicide volontaire sur conjoint. Son placement en détention a été requis.

En France, 164 femmes ont été victimes de féminicides en 2025, selon l'association Nous Toutes, contre 141 en 2024





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Féminicide Martigues Bouches-Du-Rhône Justice Homicide

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