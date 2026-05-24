Female Success in Scientific Fields: Women Leading in Aquaculture and Fishing Conservation

This news article highlights the achievements of several women working in the fields of aquaculture and fishing conservation in the Lot-et-Garonne region, France. They have successfully pursued careers in scientific research and management despite facing challenges related to gender stereotypes and a history of male dominance in related fields.

Autour Ghislaine Avinent, directrice de la Fédération de pêche de Lot-et-Garonne, Christelle Pezet et Juliette Kordek, de la Réserve naturelle de la frayère d'alose : des femmes qui ont réussi leur parcours scientifiques.

Autour des milieux aquatiques et de la pêche, les métiers et les postes à responsabilité sont nombreux à se décliner au féminin. Un exemple et une incitation traduits par l'initiative 'Donner des Elles aux poissons', il y a un contre-exemple qu'a eu envie de partager Ghislaine Avinent, directrice de la Fédération de pêche de Lot-et-Garonne. Car elles sont nombreuses à occuper des postes à responsabilité dans le secteur de l'hydrobiologie, prouvant qu'il y a localement un avenir pour elles.

De là est née une plaquette, 'Donner des Elles aux poissons', dans le cadre d'un appel à projet Culture scientifique de Nouvelle-Aquitaine, 'un appel à faire rentrer les femmes dans les filières scientifiques'. Classe biberon, élève discipliné et Ferrero Rocher : n'en jetez plus ! Les échos politiques de la semaine en Lot-et-Garonne.

Sur toute chose physique et mathématique, il y a un grand déficit d'engagement des jeunes filles dans ces métiers-là, poursuit Ghislaine Avinent, même si en biologie il y a davantage de mixité. Mais alors que le métier du poisson et le lien avec la pêche sont quand même majoritairement masculins (93 % des pêcheurs lot-et-garonnais sont des hommes), on s'est rendu compte qu'en Lot-et-Garonne, on avait bien une dizaine de femmes qui travaillaient autour du poisson.

), Anne Soulard (Migado, Migrateurs Garonne, Dordogne), Élise Meyer, Marjolaine Bourdie et Ghislaine Avinent (Fédération de pêche 47). Leur job est de faire connaître la faune et les méthodes scientifiques pour explorer ce monde invisible des espèces aquatiques. J'avais un attrait pour les milieux aquatiques, mais les poissons ont devenue une vocation lors d'un stage à la Fédération, rappelle Christelle Pezet.

Je voulais intégrer une classe pour la préparation au concours vétérinaire, puis j'ai longtemps hésité entre les neurosciences et l'environnement, explique Juliette Kordek. Plutôt que de faire des expérimentations sur les animaux un peu douteuses, j'ai préféré me diriger vers leur protection. Quand un ami m'a parlé de compter les poissons la nuit, j'ai tombé amoureuse de ce métier après un stage à Migado, et je suis spécialisée dans l'étude des migrateurs.

Quant à Ghislaine Avinent, j'ai bifurqué vers l'écologie, j'ai fait la rencontre du conseil de la pêche qui est devenue maintenant le, et j'ai suivi une spécialité pour le bac + 5 en hydrobiologie au moment où émergeaient les métiers de l'environnement. Je fais partie de la génération des pionnières... Toutes veulent promouvoir ces métiers auprès des jeunes lycéennes, des métiers qui ont du sens, ce qui est important pour des jeunes, et nous semons des petites graines.

D'autant qu'il existe de nombreux débouchés, au-delà des associations que sont la Fédération de pêche, Migado et la frayère d'alose. Il y a également les associations de protection de la nature qui peuvent s'intéresser à l'eau, et de nombreux bureaux d'études embauchent des hydrobiologistes dans le secteur privé. Ce qui bloquait, auparavant, étaient les stéréotypes qui réservaient certains métiers à des hommes





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