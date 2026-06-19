Felipe VI d'Espagne partage un vol d'instruction avec sa fille Leonor

Le roi Felipe VI d'Espagne a rendu visite à sa fille Leonor pendant sa formation militaire et a partagé un vol d'instruction avec elle. La princesse est une excellente pilote et a effectué un saut en parachute, une prouesse que ni son père ni son grand-père n'avaient réalisée avant elle.

Ce vendredi 19 juin 2026, la Casa Real a partagé un moment rare entre le roi Felipe VI d'Espagne et sa fille Leonor. Père et fille ont profité de la formation militaire de la princesse des Asturies pour partager un vol côte à côte en avion.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la princesse est une excellente pilote ! Vidéo Voici - VOICI : Felipe VI d'Espagne fier : il a rendu visite à sa fille, la princesse Leonor, pendant sa formation militaireUn moment de complicité père-fille qu’ils ne sont pas près d'oublier ! À seulement 20 ans, Leonor d'Espagne est déjà une sacrée pilote !poursuit sa formation, avant de régner sur l'Espagne.

Elle a donc passé un an dans chaque corps d'arme : la terre, la marine et l'armée de l'air. Résultat, depuis le mois de septembre, Leonor d'Espagne étudie à San Javier, dans le sud de l'Espagne à l'Académie générale de l'Air et de l'Espace. Durant son cursus, la princesse s'est entraînée durant de nombreuses heures sur un simulateur, avant de pouvoirDepuis, la jeune femme semble très à l'aise dans son nouveau rôle de pilote.

Le monde aérien n'a plus aucun secret pour elle. Si bien que la fille de même effectué un saut en parachute ! Une prouesse que ni son père, ni son grand-père n'avaient réalisée avant elle. Le roi Felipe VI d'Espagne et sa fille Leonor partagent un vol commun d'instruction, un moment inoubliable Et puisque la formation de Leonor d'Espagne touche bientôt à sa fin, son père, le roi Felipe VI a tenu à lui rendre visite.

Mais aussi à partager un moment inoubliable avec sa fille. En effet, ce vendredi 19 juin 2026, la Casa Real a partagé une vidéo sur Instagram, dans laquelle dans le ciel de Murcie. Après la prise de consigne et une simulation, père et fille prennent chacun place à bord d'un Pilatus PC 21, avant de survoler la Méditerranée pour un vol d'instruction.

Puis, visiblement émus par ce moment unique, le roi Felipe VI d'Espagne prend dans ses bras, sur le tarmac. Un moment capté par les caméras, puis diffusé sur Instagram. Selon les informations de, ce vol aurait pu se dérouler au mois de mai dernier, lorsque Felipe était en visite à Murcie. Dès la rentrée prochaine, Leonor d'Espagne intégrera l'université Carlos III, où !

Après un premier cursus en sciences politiques et relations internationales au Forward College de Lisbonne, Sofia d'Espagne s'apprête à poursuivre ses études dans la capitale française, comme l'explique le média 'À terme, elle sera diplômée de la London School of Economics, l'une des universités les plus prestigieuses en sciences sociales, et enrichie par l'expérience d'études dans trois capitales européennes différentes', Paris Match / Retrouvailles originales pour Felipe et Leonor d'Espagne : pères et fille co-pilotes dans le ciel de Murcie / 2026Hola!

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Photo 3 / 20 | © © Fabrice Chassery / KCS PRESSE Le roi Felipe VI est venu seul à Paris, sans son épouse, la reine Letizia, retenue en Espagne par ses engagementsPhoto 6 / 20 | © © Fabrice Chassery / KCS PRESSEMais le roi Felipe VI d'Espagne ne se limite pas à ce signe de politesse et embrasse chaleureusement la première dameLe roi Felipe VI est invité à l'Elysée où l'attend un déjeuner servi à 13h30 afin de respecter ses habitudesLes voitures officielles pénètrent dans la cour d'Honneur du château de Versailles à 16 heures ce mardi 13 janvier 2026Christophe Leribault, président du Château de Versailles, et Lionel Arsac, conservateur du patrimoine, accueillent le monarque espagnol dans l'ancienne capitale royale.

'Fils de roi, père de roi et jamais roi' (selon l'expression consacrée de Saint-Simon) : Felipe VI découvre l'exposition consacrée au Grand Dauphin. Il meurt de la petite vérole quatre ans avant son père, le roi Louis XIV. Son fils, Louis de Bourgogne, décède en 1712 et laisse derrière lui deux enfants, dont le futur Louis XV. L'autre fils du Grand Dauphin monte devient Philippe V, premier roi de la dynastie des Bourbons, toujours régnante en Espagne.

Le roi Felipe VI retrouve à Versailles un portrait du Grand Dauphin qui ornait autrefois le bureau de son père, Juan CarlosFelipe VI et Letizia d'Espagne fêtent leurs vingt ans de mariage : des clichés inédits dévoilés Le 22 mai prochain, Felipe VI et Letizia d'Espagne célèbreront leur vingtième anniversaire de mariage. A cette occasion, des photos inédites du couple royal accompagné de leurs deux filles ont été publiées par le palai





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