Des hooligans niçoises ont causé un préjudice à un bar du 10e arrondissement à la sortie du Stade Bollaert-Delellis. Des scènes de violence ont également été observées. L'incident survient à 23h30 dans le 10e arrondissement, en marge du match final de la finale de la Coupe de France. Des denunciatountary manslaughter charges have been filed against those allegedly responsible for the violence, according to a police official. En cas de victoire contre le Racing Club de Lens, l'OGC Nice jouerait la ligue Europa la saison prochaine, car les Niçois n'avaient pu s'imposer en ligue 1 cette saison. L'OGC Nice a été conduit par Elye Wahi, un international ivoirien redoutable. Nice, qui a connu une saison décevante en championnat, n'avait rien à perdre contre Lens, mais tout à gagner, par exemple, la place en ligue Europa la saison prochaine. Lens a réussi à renverser le score contre le Paris-Saint-Germain, qu'ils menaçaient jusqu'aux derniers matchs du calendrier. À Lens, les supporters lensois ont créé une marée sang et orée ! Avec les succès cumulés sur le terrain et dans les cœurs, Lens a réussi à renverser son sort en remportant la première coupe de France de sa histoire contre le Paris-Saint-Germain, redevenu champion de France cette année-là.

NEWS TEXT: Ce qu'il ne fallait pas manquer durant cette finale de Coupe de France. Champions d'automne, les Lens ois ont menacé le PSG en championnat jusqu'aux derniers matchs du calendrier, avant d'échouer finalement à la seconde place, certes qualificative pour la Ligue des Champions, mais un peu amère.

Pour finir en beauté une saison remarquable, ne restait aux 'Sang et Or' qu'à remporter une finale de Coupe de France, qui leur avait échisée il y a 28 ans, contre... le PSG. En face, Nice n'avait rien à perdre, tout à gagner. Les Aiglons, emmenés par le redoutable international ivoirien Elye Wahi, ont connu une saison décevante en championnat, et sont même contraints de jouer des matchs de barrages contre Saint-Etienne pour défendre leur place en ligue 1.

En cas de victoire, Nice aurait donc pu jouer la ligue Europa l'année prochaine... éventuellement depuis la ligue 2. Au terme d'un match disputé et incertain, les Lensois, solides, sauvés par leur gardien Robin Risser, récemment appelé en équipe de France par Didier Deschamps, et par leurs poteaux (les Niçois ont touché à deux reprises les montants lensois), ont décroché la première Coupe de France de leur histoire, réveillant une marée Sang et Or à Paris !

Et à Lens, les supporters lensois, non contents d'avoir rempli les trois quarts du Stade de France, avaient également rempli leur arène historique, le Stade Bollaert-Delelis. Ils ont salué Emmanuel Macron sur le réseau social X. Ils l'ont fait ! Lens soulève la Coupe de France et écrit son histoire. Bravo pour cette victoire. Félicitations à Nice pour son beau parcours





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